Ne laissez plus votre congélateur à moitié vide : ce plan en 5 dîners congelés efface la corvée du soir

Soirs de semaine chargés, frigo clairsemé et congélateur presque vide : j’ai changé la donne avec cinq dîners de famille à congeler en une session. Comment cette méthode a transformé mon organisation sans me rajouter de charge mentale ?

Le soir, on pousse la porte, les manteaux glissent sur le portant et la cuisine sent… rien. Quelques yaourts perdus dans le frigo, un congélateur à moitié vide, et la fameuse question tombe : « On mange quoi ce soir ? ». Souvent, on finit par faire des pâtes au beurre ou par lancer une commande qui plombe le budget.

Tout change quand on consacre une session de batch cooking à remplir ce congélateur. En deux à trois heures, on prépare cinq dîners de famille à congeler. Ensuite, plus besoin de cuisiner un seul soir de semaine ; il suffit de réchauffer le plat prévu au menu.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Viandes et protéines : 1 kg de bœuf haché, 300 g de jambon, 500 g de poulet cuit, 2 œufs.

✅ Féculents : 500 g de pâtes courtes, 350 g de spaghetti, 600 g de riz ou semoule, 2 pâtes feuilletées.

✅ Produits laitiers : 700 ml de lait, 60 g de beurre, 20 cl de crème fraîche, 180 g de fromage râpé, 40 cl de lait de coco.

✅ Légumes et placard : oignons, ail, carottes, poireaux, champignons, poivrons, courgettes, pommes de terre, tomates concassées, maïs, pois chiches, haricots rouges, petits pois, épices, bouillon.

1 session de batch cooking pour 5 dîners de famille à congeler

Le principe est simple : on cuisine d’un coup cinq plats pour les soirs de semaine. Les mêmes ingrédients reviennent d’une recette à l’autre, ce qui limite les courses et le gaspillage. On obtient quatre plats en sauce ou en gratin, plus une tourte, tous prévus pour quatre personnes.

Comment organiser la session et remplir le congélateur

Avant de lancer les cuissons, on prépare le terrain : plan de travail dégagé, plats compatibles congélateur, boîtes hermétiques, film alimentaire et étiquettes à portée. On émince d’un coup oignons, ail, carottes, poireaux, champignons, poivrons et courgettes. Cette mise en place permet d’enchaîner sans réfléchir et d’être efficace pendant deux à trois heures.

On enchaîne ensuite : pâtes al dente pour le gratin, sauces à mijoter pour chili, boulettes et curry, fondue de poireaux et champignons pour la tourte. Chaque plat refroidit vite, moins de deux heures dehors, puis est emballé, daté et rangé au congélateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler les ingrédients, laver et couper les légumes, préparer plats, boîtes et étiquettes. Technique : Cuire pâtes et petits pois, lancer béchamel, chili, sauce tomate, curry et garniture de tourte. Cuisson : Laisser mijoter doucement, assembler gratin, boulettes, tourte et curry dans leurs plats. Finition : Refroidir vite, fermer hermétiquement, étiqueter avec nom, date, temps et température.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 5 soirs sur 7 🔍 Le secret de l’expert Féculents sous‑cuits et sauces épaisses tiennent mieux la congélation maison. ✨ Le twist gourmand : Servir avec un topping frais : herbes, citron, yaourt ou fromage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais congeler un plat chaud ; texture et sécurité en pâtissent.

Calendrier de réchauffage et organisation du congélateur

On range les cinq dîners de famille à congeler par ordre de la semaine, étiquettes vers l’avant. Il suffit d’attraper le plat du jour en rentrant.

Le gratin passe au four à 190 °C, la tourte à 180 °C directement congelée pendant 50 à 60 minutes. Chili, boulettes et curry réchauffent doucement à la casserole avec un peu d’eau.

Sources Marie France

«Je ne cuisine plus un seul soir de la semaine gratin tourte et chili mes 5 diners prets au congelateur»