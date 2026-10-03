Je fais ce rituel du dimanche : en 90 minutes, mes 5 dîners sont prêts et fini le stress devant le frigo à 18h30

Chaque dimanche, je réserve 90 minutes à un batch cooking du soir qui règle les dîners de la semaine pour toute la famille. Comment ce rituel a fait disparaître le stress de 18h30 devant le frigo.

Le soir a toujours la même odeur : celle du frigo froid qu’on ouvre en vitesse, des restes en vrac et des enfants qui demandent déjà ce qu’on mange. Il est 18 h 30, on a la tête encore au travail et aucune envie d’improviser un dîner potable avec ce qui traîne.

Pourtant, il suffit de transformer ce moment en formalité. En adoptant un batch cooking du dimanche pour les dîners de la semaine, on consacre 90 minutes quand la maison est calme, et ensuite la question “on mange quoi ce soir ?” disparaît presque jusqu’au vendredi. La semaine de dîners est bouclée avant le lundi, sans faire de cuisine marathon.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 poulet entier rôti (1,4 à 1,8 kg)

✅ 300 g de pâtes, 200 g de riz, 250 g de semoule

✅ Environ 800 g de tomates pour une grosse sauce maison

✅ Légumes variés : carottes, courgettes, patate douce, épinards

Le vrai problème n’est pas le réveil, c’est 18h30 devant le frigo

Au lieu de subir chaque soir ce moment de flottement, on pose le cadre une bonne fois pour toutes. Le menu type pour quatre personnes est simple : gratin de pâtes au poulet rôti le lundi, boulettes de bœuf à la sauce tomate et semoule le mardi, curry doux pois chiches–patate douce le mercredi, poisson blanc au four et légumes rôtis le jeudi, riz sauté anti-gaspi avec les restes le vendredi.

La promesse : 5 dîners familiaux verrouillés avant le lundi

Le principe n’est pas de préparer cinq plats complets le dimanche, mais quelques bases très futées. On lance le poulet au four, on fait cuire riz et semoule, on mijote une grande casserole de sauce tomate, on coupe les légumes pour la moitié de la semaine. Ensuite, cette organisation des dîners de la semaine paye : on gratine, on fait mijoter les boulettes, on réchauffe le curry, on enfourne le poisson. Dix à quinze minutes actives, pas plus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le dimanche, sortir tous les ingrédients, préchauffer le four à 180 °C et enfourner le poulet. Technique : Pendant qu’il rôtit, cuire le riz et la semoule, démarrer la grande casserole de sauce tomate. Cuisson : Profiter de ce temps pour éplucher carottes, courgettes, patate douce, et façonner les boulettes de bœuf. Finition : Effilocher le poulet cuit, répartir féculents, sauce et légumes en boîtes hermétiques, étiquetées par jour.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 90 min le dimanche, 10–15 min par soir 🔍 Le secret de l’expert Les plats en sauce supportent l’avance et sont souvent meilleurs le lendemain. ✨ Le twist gourmand : Un filet de citron, des herbes fraîches ou du fromage râpé changent tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer des plats brûlants ; on les laisse tiédir avant frigo.

Conservation, réchauffage et congélation sans prise de tête

Riz, semoule, sauce tomate et poulet effiloché se gardent trois jours au réfrigérateur dans des boîtes hermétiques. Les boulettes en sauce se congèlent jusqu’à trois mois. On réchauffe doucement, avec un peu d’eau si besoin.