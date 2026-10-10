Oubliez la pile de crêpes : cette crêpe alsacienne épaisse au jambon remplace votre dîner, servie brûlante à la poêle

En Alsace, une eierkueche épaisse au jambon et aux herbes remplace sans effort la pile de crêpes du soir. Sa pâte dense, son feu moyen et un geste clé changent tout.

Oubliez la pile de crêpes : l’eierkueche alsacienne épaisse au jambon et aux herbes

Dans la poêle chaude, la pâte gonfle doucement, les bords se dorent et des parfums de beurre noisette, de jambon grillé et d’herbes fraîches envahissent la cuisine. La surface reste souple, presque soufflée, loin des crêpes fines qui sèchent sur une assiette. On tranche directement dans cette grande crêpe alsacienne, comme dans une omelette moelleuse.

Cette eierkueche alsacienne, crêpe épaisse garnie de jambon et d’herbes, tient lieu de plat unique. La pâte, nourrissante sans être lourde, se prépare avec des ingrédients du placard et un simple saladier. Le secret se joue ensuite entre le repos au frais et la cuisson à feu moyen. Prêt à troquer la pile de crêpes pour une seule poêle brûlante ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de farine de blé

✅ 4 œufs bien frais

✅ 450 ml de lait entier

✅ 4 tranches de jambon blanc et 1 gros bouquet d’herbes fraîches

Pourquoi l’eierkueche remplace la pile de crêpes (et tout un dîner)

Avec la crêpe alsacienne épaisse, on oublie le manège des crêpes à retourner à la chaîne. Une seule grande galette salée, bien garnie, suffit à régaler la table. La mie reste moelleuse grâce à la pâte riche en œufs, en lait entier et en crème, tandis que les herbes ciselées apportent une fraîcheur qui allège chaque bouchée.

Autre avantage ; cette crêpe alsacienne jambon et herbes est un vrai dîner rapide pas cher. Farine, lait, œufs, jambon blanc, bouquet de persil et de ciboulette : tout se trouve souvent déjà au réfrigérateur. On sert la poêle au centre, on découpe des parts généreuses, et le repas est prêt sans dressage sophistiqué.

Pâte épaisse, cœur moelleux : la méthode inratable

Pour réussir une eierkueche alsacienne bien épaisse, tout commence par la texture. La pâte épaisse doit être lisse, souple et assez dense pour tomber en ruban épais de la cuillère. Le beurre demi-sel chauffé jusqu’à légère couleur, façon beurre noisette, parfume discrètement la préparation, tandis que le repos d’au moins une heure au frais assure un moelleux homogène, sans centre pâteux. À la cuisson, la clé reste une chaleur modérée, un vrai feu moyen qui dore sans brûler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, œufs, crème, beurre noisette puis lait en pâte épaisse. Technique : Incorporer herbes ciselées et jambon en lanières, puis laisser reposer au frais. Cuisson : Verser une louche généreuse dans la poêle huilée, cuire à feu moyen. Finition : Retourner délicatement, dorer la seconde face, servir aussitôt dans la poêle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Pratique 1 h 25 🔍 Le secret de l’expert Repos au frais et pâte dense laissent la farine s’hydrater ; texture tendre. ✨ Le twist gourmand : Hors du feu, parsemer de fromage et d’une cuillerée de crème moutardée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le feu ou presser la crêpe avec la spatule ; elle durcit.

Servez-la brûlante à même la poêle : accompagnements et variantes

On sert l’eierkueche brûlante, poêle au centre de la table, avec une salade bien vinaigrée. Les restes se réchauffent à la poêle, natures ou avec un peu de fromage.