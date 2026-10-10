Ce brownie au chocolat sans farine et son cœur coulant à cette gourmandise du placard enterrent les versions classiques

Marre des brownies trop secs et des recettes à rallonge ? Ce brownie sans farine à la confiture de lait tient en quelques gestes clés qui changent tout.

Ni farine, ni chichi : ce gâteau au chocolat fourré à la confiture de lait ressort plus fondant que n’importe quel brownie classique

Une croûte fine qui craque sous la lame, un parfum de chocolat noir qui envahit la cuisine, et déjà ce cœur de confiture de lait qui promet de filer sur l’assiette. Pas de farine ici, seulement du fondant assumé.

On enchaîne parfois les brownies trop cuits, trop secs, bourrés d’ingrédients compliqués. Là, six basiques du placard, un seul saladier, pas de robot, et un brownie sans farine à la confiture de lait plus dense qu’une ganache. Reste à maîtriser deux détails clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (50 à 70 %), 200 g de beurre doux

✅ 3 œufs + 180 g de cassonade ou sucre brun

✅ 100 g de cacao amer non sucré, de préférence tamisé

✅ 200 g de confiture de lait épaisse (ou dulce de leche)

Le brownie sans farine qui enterre les versions classiques

Dans ce gâteau au chocolat sans farine, donc sans gluten, on oublie la mie aérée des cakes classiques. La pâte repose sur le chocolat noir, le beurre et le cacao, sans une once de poudre levante. Résultat : une texture dense, presque truffée, qui reste fondante plusieurs jours.

Pourtant, la recette reste ultra simple : ce brownie sans farine à la confiture de lait tient en quelques ingrédients et un moule carré de 18 cm. Un saladier, un fouet manuel, et c’est tout.

La méthode express pour un brownie sans farine à la confiture de lait

On fait fondre chocolat noir pâtissier et beurre au bain-marie, ou au micro-ondes par séquences de 20 à 30 secondes, puis on laisse tiédir. Les œufs fouettés avec la cassonade apportent le moelleux, et le cacao amer non sucré tamisé remplace la farine en donnant tout son caractère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre chocolat et beurre, laisser tiédir légèrement. Technique : Fouetter œufs et cassonade, incorporer le mélange chocolat, puis cacao. Cuisson : Verser moitié de pâte dans le moule, ajouter la confiture, recouvrir. Finition : Cuire 22 à 28 min à 170–180 °C, laisser reposer 30 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Sans farine, la pâte au chocolat se comporte comme une ganache cuite : les œufs coagulent juste assez pour tenir, tandis que beurre et cacao gardent le centre souple, presque crémeux, même après le refroidissement. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, zébrer la surface avec un peu de confiture de lait et une pincée de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais cuire jusqu’à ce qu’une lame ressorte sèche ; le centre perdrait son cœur coulant et le brownie son fameux fondant.

Servir, garder, réchauffer : profiter du brownie plusieurs jours

Après au moins 30 minutes de repos, on sert tiède pour un cœur coulant, ou froid pour une texture truffe. Dans une boîte hermétique, il se garde trois jours ; quelques secondes au micro-ondes le rendent fondant.