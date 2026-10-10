Apéro : ces mini quiches sans pâte potimarron-comté disparaissent dès la première fournée, grâce à un geste tout simple
À l’apéro, ces mini quiches sans pâte à la courge et au comté sortent du four gonflées, dorées, prêtes à être picorées encore brûlantes. Leur secret tient à quelques gestes simples que les invités ne soupçonneront pas.
Dans le four, les alvéoles du moule à muffins gonflent et un parfum de comté chaud envahit la cuisine. Les mini quiches sans pâte à la courge et au comté dorent, bord croustillant, cœur encore tremblant, et le plat attire déjà tous les regards.
Ces petites bouchées, format muffin, misent tout sur le duo potimarron–comté et sur un appareil souple, sans fond de tarte. Rapides à préparer, elles partent si vite à l’apéro qu’on parle souvent de seconde fournée avant même la fin de la première.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 350 g de potimarron, lavé, épépiné, coupé en petits dés
- ✅ 140 g de comté râpé, dont un peu pour gratiner
- ✅ 3 œufs, 20 cl de crème liquide entière et 10 cl de lait entier
- ✅ 1 petite échalote, huile d’olive, muscade, thym, sel, poivre, beurre
Le principe : des mini quiches sans pâte à la courge et au comté qui disparaissent à vue d’œil
On verse un appareil à quiche sans pâte dans un moule à muffins bien beurré ; la courge, revenue quelques minutes avec l’échalote et le thym, apporte une douceur presque noisettée. Le comté affiné donne du caractère et une croûte gratinée qui emprisonne le cœur fondant.
Pas à pas : la méthode pour des mini quiches potimarron–comté bien dorées
Pour 12 mini quiches, on compte 350 g de potimarron, 140 g de comté, 3 œufs, 20 cl de crème, 10 cl de lait. Ce ratio assure une texture de flan salé moelleux qui se tient, sans avoir besoin de pâte ni de farine.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante, beurrer les moules et faire revenir courge, échalote et thym dans l’huile d’olive une dizaine de minutes.
- Technique : Battre œufs, crème et lait, assaisonner de muscade, sel, poivre puis ajouter presque tout le comté râpé.
- Cuisson : Mélanger avec le potimarron tiédi, remplir chaque alvéole aux trois quarts et parsemer du reste de comté.
- Finition : Enfourner 22 à 25 minutes, laisser reposer 5 minutes hors du four puis démouler délicatement.
Servir, conserver et réinventer ces mini quiches sans pâte à la courge et au comté
Servies tièdes avec une salade de mâche, elles se gardent deux jours au frais et se réchauffent quelques minutes au four. Dans un moule métal, les bords seront plus croustillants qu’en silicone.
En bref
- 🥧 Recette de mini quiches sans pâte à la courge et au comté pour l’apéro, prête en 45 minutes avec une cuisson au four maîtrisée.
- 📌 Étapes simples pour préparer l’appareil à quiche sans pâte, précuire le potimarron et répartir le comté afin d’obtenir des bouchées fondantes qui se tiennent.
- 🔥 Astuces de chef, geste interdit à éviter et conseils de conservation transforment ces bouchées potimarron–comté en nouvel indispensable de vos apéros improvisés.
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