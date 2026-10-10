Apéro : ces mini quiches sans pâte potimarron-comté disparaissent dès la première fournée, grâce à un geste tout simple

À l’apéro, ces mini quiches sans pâte à la courge et au comté sortent du four gonflées, dorées, prêtes à être picorées encore brûlantes. Leur secret tient à quelques gestes simples que les invités ne soupçonneront pas.

Dans le four, les alvéoles du moule à muffins gonflent et un parfum de comté chaud envahit la cuisine. Les mini quiches sans pâte à la courge et au comté dorent, bord croustillant, cœur encore tremblant, et le plat attire déjà tous les regards.

Ces petites bouchées, format muffin, misent tout sur le duo potimarron–comté et sur un appareil souple, sans fond de tarte. Rapides à préparer, elles partent si vite à l’apéro qu’on parle souvent de seconde fournée avant même la fin de la première.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de potimarron, lavé, épépiné, coupé en petits dés

✅ 140 g de comté râpé, dont un peu pour gratiner

✅ 3 œufs, 20 cl de crème liquide entière et 10 cl de lait entier

✅ 1 petite échalote, huile d’olive, muscade, thym, sel, poivre, beurre

Le principe : des mini quiches sans pâte à la courge et au comté qui disparaissent à vue d’œil

On verse un appareil à quiche sans pâte dans un moule à muffins bien beurré ; la courge, revenue quelques minutes avec l’échalote et le thym, apporte une douceur presque noisettée. Le comté affiné donne du caractère et une croûte gratinée qui emprisonne le cœur fondant.

Pas à pas : la méthode pour des mini quiches potimarron–comté bien dorées

Pour 12 mini quiches, on compte 350 g de potimarron, 140 g de comté, 3 œufs, 20 cl de crème, 10 cl de lait. Ce ratio assure une texture de flan salé moelleux qui se tient, sans avoir besoin de pâte ni de farine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante, beurrer les moules et faire revenir courge, échalote et thym dans l’huile d’olive une dizaine de minutes. Technique : Battre œufs, crème et lait, assaisonner de muscade, sel, poivre puis ajouter presque tout le comté râpé. Cuisson : Mélanger avec le potimarron tiédi, remplir chaque alvéole aux trois quarts et parsemer du reste de comté. Finition : Enfourner 22 à 25 minutes, laisser reposer 5 minutes hors du four puis démouler délicatement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert La pré-cuisson des dés de courge fait s’évaporer l’eau en trop et concentre son goût. Avec 3 œufs pour 30 cl de crème et de lait, l’appareil cuit doucement et reste très moelleux, tout en se tenant bien au démoulage. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter quelques noix concassées et remplacer un peu de comté par du bleu doux pour une note plus corsée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On évite de remplir les moules à ras bord ou d’oublier la pré-cuisson ; sinon les mini quiches débordent et restent humides au centre.

Servir, conserver et réinventer ces mini quiches sans pâte à la courge et au comté

Servies tièdes avec une salade de mâche, elles se gardent deux jours au frais et se réchauffent quelques minutes au four. Dans un moule métal, les bords seront plus croustillants qu’en silicone.