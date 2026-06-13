Canicule : les soirs où il fait trop chaud pour cuisiner, je ne fais plus que ce flan salé provençal au goût de soleil

Quand la canicule tombe sur la ville, ce flan provençal tomates et thon léger devient mon dîner fétiche, prêt à l’avance. Sa texture fraîche cache un secret anti-flan aqueux qui change tout.

Les soirs de canicule, je ne cuisine plus que ce flan provençal tomates et thon léger au goût de soleil

Quand l’air du soir reste chaud et que la cuisine ressemble à un four, on n’a plus envie d’allumer les plaques pour longtemps. On rêve d’un plat frais, parfumé de thym et de tomate, qui cale sans alourdir. C’est là que ce flan salé façon Provence entre en scène, doré, tendre, presque comme un petit cake léger.

Servi bien froid ou à température ambiante, il a ce goût de soleil qui rappelle les vacances, même quand on mange sur un coin de table en ville. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on parle d’un flan provençal tomates thon prêt en quelques gestes, que l’on prépare au frais pour le savourer sans effort le soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de thon au naturel bien égoutté

✅ 400 g de tomates pelées concassées, en boîte

✅ 5 œufs, 2 oignons, 2 gousses d’ail

✅ Huile d’olive, thym frais, sel, poivre, beurre pour le moule

Pourquoi ce flan sauve mes dîners de canicule

Ici, pas de pâte à étaler ni de crème lourde : juste des œufs, du thon, des tomates et des aromates. On passe moins de quinze minutes aux fourneaux, le reste se fait tout seul au four à 180 °C, puis au réfrigérateur. Au final, on obtient une vraie recette froide de canicule, plus gourmande qu’une simple salade de thon, parfaite avec une salade verte.

La méthode inratable pour un flan qui se tient sans rendre d’eau

Tout se joue d’abord dans la poêle : les oignons doivent devenir translucides et fondants, jamais dorés, pour apporter de la douceur. Puis les tomates pelées compotent avec le thym jusqu’à consistance épaisse, presque sans jus ; c’est ce qui garantit un flan tomates thon qui se tient. Il ne reste qu’à lier cette base tiédie avec les œufs battus avant d’enfourner.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer finement oignons et ail, égoutter le thon, l’émietter à la fourchette. Technique : Faire suer les oignons dans l’huile d’olive, ajouter ail, tomates, thym, laisser compoter épais. Cuisson : Battre les œufs, incorporer le thon puis la compotée tiède, saler, poivrer, verser dans le moule. Finition : Cuire 30 à 35 min à 180 °C, laisser tiédir puis rafraîchir 1 à 4 h au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Une compotée très réduite chasse l’excès d’eau ; les œufs figent ensuite doucement au four, puis le repos au froid resserre la texture et concentre les arômes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter olives noires, feta dans l’appareil, puis basilic frais au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des tomates trop juteuses : le flan se gorge d’eau et s’effondre.

Conservation & organisation spécial fortes chaleurs

Ce flan se garde trois à quatre jours au réfrigérateur, bien filmé, et supporte la congélation en tranches pour les soirs de flemme.