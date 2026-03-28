Pâques sans agneau : ces 10 plats malins à moins de 10 € par personne vont sauver votre repas de fête

Entre gigot trop cher et invités qui boudent l’agneau, beaucoup veulent un repas de Pâques sans agneau plus léger. Dix idées de plats malins changent la donne, sans sacrifier l’esprit de fête.

L’odeur qui s’échappe du four, ce n’est plus celle du gigot, mais d’un poulet fermier qui dore doucement entouré de carottes nouvelles, de gousses d’ail et de pommes de terre. Sur le plan de travail, un filet de saumon mariné au citron attend son tour, pendant qu’un risotto aux asperges mijote, crémeux et parfumé.

On veut un repas de Pâques sans agneau qui reste festif, généreux et simple à gérer, même pour une grande tablée. Entre prix du gigot à plus de 20 €/kg, invités qui n’aiment pas son goût et envie de vert, les raisons de changer sont nombreuses. Reste à choisir, parmi dix options, le plat qui fera briller la table sans faire exploser le budget.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 poulet fermier (1,8 à 2 kg), thym frais et citrons bio

✅ 1,2 kg de filet de saumon avec peau, aneth ou persil, 1 citron

✅ 500 g de riz arborio et 300 g de lentilles vertes

✅ Légumes de printemps : asperges, petits pois, carottes nouvelles (1,5 kg au total)

Avant de choisir : pourquoi vous cherchez une alternative à l’agneau

Un gigot pour 6 à 7 personnes dépasse vite les 50 € ; pour beaucoup, ce menu de Pâques sans agneau est d’abord une question de budget. On préfère réserver les euros pour un bon dessert ou un beau plateau de fromages.

Autre point sensible : le goût marqué de l’agneau et la cuisson rosée qui divisent souvent la tablée. Un poulet rôti thym-citron, des pilons miel-soja-paprika, une blanquette de veau ou un filet mignon miel-moutarde rassurent tout le monde. Pour un Pâques plus léger, saumon rôti aux herbes, daurade en croûte de sel, risotto asperges-petits pois, bolognaise de lentilles ou steaks de pois chiche composent de vraies alternatives à l’agneau pour Pâques, y compris en mode Pâques végétarien.

Comment choisir votre plat de Pâques sans agneau en 30 secondes

Petits moyens et grande tablée ? On pense poulet rôti familial, pilons de poulet sur plaque, bolognaise de lentilles avec pâtes ou gnocchis : peu de vaisselle, coût autour de 8–10 € par personne pour tout le repas.

Envie de légèreté chic ? Saumon rôti aux herbes, daurade ou bar en croûte de sel, risotto crémeux aux légumes verts offrent un plat principal Pâques sans agneau très élégant. Pour les gourmets, blanquette de veau cuisinée la veille, filet mignon en croûte de noisettes ou rôti de porc au lait remplacent avantageusement le gigot.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : La veille, assaisonner généreusement viandes ou poissons, lancer les marinades miel-moutarde ou citron-herbes, cuire les lentilles et préparer la base de bolognaise. Technique : Le jour J, sortir les pièces 30 minutes à température ambiante, saisir poulet et filet mignon à la poêle, torréfier le riz du risotto avec oignon et huile d’olive. Cuisson : Enfourner poulet à 180 °C environ 1 h 15, filet mignon 20–25 minutes à 200 °C, saumon 20 minutes à 180 °C ; laisser mijoter risotto et bolognaise à feu doux. Finition : Laisser reposer toutes les grosses pièces 10–15 minutes sous aluminium, monter les sauces (crème, jus de citron, herbes), ajouter beurre et parmesan juste avant le service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne 8–10 € 🔍 Le secret de l’expert Cuisson douce et repos des rôtis gardent la viande juteuse, les marinades sucrées-salées créent une croûte parfumée, et l’association lentilles + riz ou pâtes apporte des protéines complètes pour des recettes de Pâques sans viande très rassasiantes. ✨ Le twist gourmand : Glisser un beurre ail-persil sous la peau du poulet, enrober le filet mignon d’une croûte de noisettes torréfiées et finir poissons ou risotto avec zeste de citron ou citron confit finement haché. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : trancher viande ou poisson dès la sortie du four ; les jus s’échappent, la chair sèche. On attend toujours 10 à 15 minutes sous une feuille d’aluminium.

Organisation : le menu de Pâques sans agneau que vous préparez la veille

Pour un menu de Pâques sans agneau vraiment serein, on fait travailler le temps. La veille, on mijote blanquette de veau ou rôti de porc au lait, on prépare bolognaise de lentilles, marinades des pilons et du saumon, gratin de légumes et dessert. Ces plats gagnent en saveur en reposant.

Le jour J, on réchauffe en douceur, on lance le poulet au four, on cuit risotto et poisson à la dernière minute, on ajoute herbes fraîches et zestes juste avant de passer à table. Résultat : un Pâques végétarien ou carné, sans agneau, généreux et parfaitement maîtrisé.