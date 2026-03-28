Pâques sans agneau : ces 10 plats malins à moins de 10 € par personne vont sauver votre repas de fête
Entre gigot trop cher et invités qui boudent l’agneau, beaucoup veulent un repas de Pâques sans agneau plus léger. Dix idées de plats malins changent la donne, sans sacrifier l’esprit de fête.
L’odeur qui s’échappe du four, ce n’est plus celle du gigot, mais d’un poulet fermier qui dore doucement entouré de carottes nouvelles, de gousses d’ail et de pommes de terre. Sur le plan de travail, un filet de saumon mariné au citron attend son tour, pendant qu’un risotto aux asperges mijote, crémeux et parfumé.
On veut un repas de Pâques sans agneau qui reste festif, généreux et simple à gérer, même pour une grande tablée. Entre prix du gigot à plus de 20 €/kg, invités qui n’aiment pas son goût et envie de vert, les raisons de changer sont nombreuses. Reste à choisir, parmi dix options, le plat qui fera briller la table sans faire exploser le budget.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 poulet fermier (1,8 à 2 kg), thym frais et citrons bio
- ✅ 1,2 kg de filet de saumon avec peau, aneth ou persil, 1 citron
- ✅ 500 g de riz arborio et 300 g de lentilles vertes
- ✅ Légumes de printemps : asperges, petits pois, carottes nouvelles (1,5 kg au total)
Avant de choisir : pourquoi vous cherchez une alternative à l’agneau
Un gigot pour 6 à 7 personnes dépasse vite les 50 € ; pour beaucoup, ce menu de Pâques sans agneau est d’abord une question de budget. On préfère réserver les euros pour un bon dessert ou un beau plateau de fromages.
Autre point sensible : le goût marqué de l’agneau et la cuisson rosée qui divisent souvent la tablée. Un poulet rôti thym-citron, des pilons miel-soja-paprika, une blanquette de veau ou un filet mignon miel-moutarde rassurent tout le monde. Pour un Pâques plus léger, saumon rôti aux herbes, daurade en croûte de sel, risotto asperges-petits pois, bolognaise de lentilles ou steaks de pois chiche composent de vraies alternatives à l’agneau pour Pâques, y compris en mode Pâques végétarien.
Comment choisir votre plat de Pâques sans agneau en 30 secondes
Petits moyens et grande tablée ? On pense poulet rôti familial, pilons de poulet sur plaque, bolognaise de lentilles avec pâtes ou gnocchis : peu de vaisselle, coût autour de 8–10 € par personne pour tout le repas.
Envie de légèreté chic ? Saumon rôti aux herbes, daurade ou bar en croûte de sel, risotto crémeux aux légumes verts offrent un plat principal Pâques sans agneau très élégant. Pour les gourmets, blanquette de veau cuisinée la veille, filet mignon en croûte de noisettes ou rôti de porc au lait remplacent avantageusement le gigot.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : La veille, assaisonner généreusement viandes ou poissons, lancer les marinades miel-moutarde ou citron-herbes, cuire les lentilles et préparer la base de bolognaise.
- Technique : Le jour J, sortir les pièces 30 minutes à température ambiante, saisir poulet et filet mignon à la poêle, torréfier le riz du risotto avec oignon et huile d’olive.
- Cuisson : Enfourner poulet à 180 °C environ 1 h 15, filet mignon 20–25 minutes à 200 °C, saumon 20 minutes à 180 °C ; laisser mijoter risotto et bolognaise à feu doux.
- Finition : Laisser reposer toutes les grosses pièces 10–15 minutes sous aluminium, monter les sauces (crème, jus de citron, herbes), ajouter beurre et parmesan juste avant le service.
Organisation : le menu de Pâques sans agneau que vous préparez la veille
Pour un menu de Pâques sans agneau vraiment serein, on fait travailler le temps. La veille, on mijote blanquette de veau ou rôti de porc au lait, on prépare bolognaise de lentilles, marinades des pilons et du saumon, gratin de légumes et dessert. Ces plats gagnent en saveur en reposant.
Le jour J, on réchauffe en douceur, on lance le poulet au four, on cuit risotto et poisson à la dernière minute, on ajoute herbes fraîches et zestes juste avant de passer à table. Résultat : un Pâques végétarien ou carné, sans agneau, généreux et parfaitement maîtrisé.
Sources
En bref
- 🐣 Pour Pâques, ce repas de Pâques sans agneau répond au prix du gigot qui grimpe, aux palais délicats et aux envies de menus légers.
- 🍗 Poulet rôti, poissons au four, risotto végétarien et plats mijotés composent des alternatives à l’agneau pour Pâques faciles à préparer pour une grande tablée.
- 🥕 Entre organisation la veille, budget maîtrisé et options Pâques végétarien, ce menu de Pâques sans agneau réserve quelques astuces d’expert pour un résultat bluffant.
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