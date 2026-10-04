Pommes de terre écrasées : cette crème blanche sans mayo fait de l’entrée la star du repas en 30 minutes

Une simple salade de pommes de terre écrasées aux œufs et concombre se transforme ici en entrée de chef, portée par une mystérieuse crème blanche. À la maison, ce contraste tiède et frais intrigue les invités et tient en quelques gestes précis.

L’odeur des pommes de terre tièdes écrasées à la fourchette, le craquant du concombre, le parfum des herbes fraîches… Au milieu, une crème blanche qui nappe tout, légère mais présente. À table, une phrase fuse : « Mais c’est quoi cette crème avec les pommes de terre écrasées ? »

Ni mayonnaise, ni purée classique : ici, la pomme de terre sert de base fondante à une sauce au yaourt qui enveloppe œufs, concombre et herbes. On obtient une entrée fraîche qui prend facilement le premier rôle. Reste à comprendre comment la réussir à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses pommes de terre à chair ferme

✅ 2 œufs, 150 g de concombre en petits dés

en petits dés ✅ Persil frais, tiges vertes d’oignons nouveaux

✅ 60 g de yaourt grec, vinaigre de cidre, moutarde à l’ancienne, huile d’olive

Les ingrédients de la salade de pommes de terre écrasées aux œufs et concombre

Pour que cette salade de pommes de terre écrasées aux œufs et concombre soit vraiment gourmande, tout commence par les bons produits. On choisit des pommes de terre à chair ferme, cuites à la vapeur pour ne pas se gorger d’eau, des œufs mollets ou durs, un concombre en petits dés bien croquant, beaucoup de persil et de tiges vertes d’oignons nouveaux.

Écraser sans mixer : la technique qui change tout (ni purée, ni mayo)

Une fois les pommes de terre cuites, on les pèle encore tièdes et on les écrase à la fourchette. Pas de robot ni de presse-purée : l’amidon se libère juste assez pour lier, sans transformer l’ensemble en purée. Cette chaleur douce aide la future sauce au yaourt à se fixer partout.

Dans un bol, on fouette yaourt grec, vinaigre de cidre, moutarde à l’ancienne, huile d’olive, fleur de sel et poivre. Ce mélange acide et onctueux s’émulsionne avec l’amidon des pommes de terre : on obtient cette crème légère qui semble sortir d’une cuisine de chef, sans une cuillerée de mayonnaise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre à la vapeur, préparer les œufs, couper concombre et herbes. Technique : Écraser les pommes de terre tièdes à la fourchette, garder des morceaux. Cuisson : Fouetter yaourt grec, vinaigre, moutarde, huile, sel et poivre pour la sauce. Finition : Ajouter concombre, herbes et œufs, enrober avec la sauce, servir tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Tièdes, les pommes de terre libèrent leur amidon, qui s’émulsionne avec la sauce au yaourt en crème légère. ✨ Le twist gourmand : Un filet d’huile d’olive très fruitée et quelques œufs de saumon juste au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer l’écrasée ou trop la travailler : la salade devient pâteuse et boit toute la sauce.

Comment servir cette entrée pour qu’elle vole la vedette au plat principal

On sert cette salade tiède, juste après le mélange, quand la crème enrobe l’écrasée et que le concombre reste croquant. Elle se garde aussi au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, jusqu’au lendemain ; on la sort 10 minutes avant. Pain de campagne, jambon blanc, quiche ou poulet rôti : elle s’invite partout et fait souvent oublier le plat suivant.