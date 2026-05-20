Potager plein de courgettes : 3 recettes faciles et cette méthode anti-eau qui change tout pour ne plus rien jeter

Votre potager déborde de courgettes et les mêmes gratins lassent tout le monde ? En trois soirs, ce plan anti-gaspi vous sert trois textures ultra gourmandes.

Trop de courgettes au potager ? 3 idées de recettes faciles et gourmandes pour tout utiliser sans se lasser !

Dans beaucoup de cuisines, l’été sent la courgette : peau lisse, chair juteuse, sifflement de la poêle bien chaude. Pendant ce temps, les cagettes du potager débordent et la question revient : que faire avec trop de courgettes sans lasser tout le monde ?

Réponse gourmande : on joue la diversité. Un soir, des beignets qui croustillent fort. Le lendemain, une poêlée citron-parmesan pleine de peps. Et pour finir, un gratin ricotta tout doux au four. Trois recettes, trois ambiances ; reste à choisir par laquelle commencer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 kg de courgettes du potager, bien fermes

✅ 6 œufs, 120 g de farine, 1 c. à café de levure

✅ Parmesan, emmental et 250 g de ricotta

✅ Citrons non traités, ail, herbes fraîches, huiles neutre et d’olive

Trop de courgettes : 3 textures pour ne jamais se lasser

Quand le potager donne à la chaîne, on manque parfois d’idées recettes de courgettes. Pourtant, la courgette adore changer de rôle. En beignets, elle devient généreuse et croustillante. En poêlée, elle garde du croquant. En gratin, elle se fait moelleuse, presque crémeuse.

Ces recettes courgettes faciles demandent peu d’ingrédients et s’enchaînent sur deux ou trois jours : beignets pour l’apéro, poêlée citronnée en accompagnement, gratin ricotta pour le soir où on a besoin de réconfort.

Recettes courgettes faciles : la méthode anti-eau qui change tout

Pour ne pas subir des courgettes spongieuses, la règle est simple. On sale puis on essore au torchon les courgettes râpées destinées aux beignets : l’appareil devient dense, les galettes dorent vite et restent vraiment croustillantes.

Même logique pour la poêlée et le gratin. Poêle large, feu vif et jamais de couvercle pour colorer les demi-rondelles avant d’ajouter hors feu zeste de citron, parmesan et herbes. Pour le gratin, une courte précuisson, puis 12 à 15 minutes de four très chaud à 220 °C suffisent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes ; râper 600 g pour les beignets, couper le reste en demi-rondelles, préparer ail, herbes et citrons. Technique : Saler les courgettes râpées, laisser dégorger 10 minutes, essorer au torchon ; mélanger œufs, farine, levure, parmesan, ail, persil. Cuisson : Former de petites galettes et les frire 2 à 3 minutes par face dans l’huile chaude ; saisir les demi-rondelles à feu vif dans l’huile d’olive. Finition : Ajouter hors feu zeste, jus de citron, parmesan et herbes sur la poêlée ; pour le gratin, mélanger courgettes précuites, ricotta, œufs, fromages, puis gratiner 12 à 15 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & Simplicité 25–35 min 🔍 Le secret de l’expert Essorage et feu vif concentrent goût et texture. ✨ Le twist gourmand : Un fromage, une herbe, une épice et tout change. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir ou cuire à feu doux rend la courgette molle et aqueuse.

Recette courgette anti-gaspi : conservation, restes et variantes futées

Les restes se gardent frais, se réchauffent au four, sans gaspillage.