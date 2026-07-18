Poulet du dimanche : si le vôtre finit sec, cette cuisson basquaise mijotée le rend fondant et parfume la maison

Dimanche midi, un poulet basquaise mijoté embaume la maison et promet enfin un poulet du dimanche moelleux. En quelques gestes précis, cette cocotte évite définitivement la viande sèche.

Fini le poulet sec du dimanche : la recette basquaise mijotée qui parfume toute la maison

Dimanche midi, la cocotte en fonte murmure et la maison sent les poivrons confits, la tomate qui compote, un peu de piment d’Espelette ; on sait déjà que le déjeuner sera généreux.

Reste à éviter le classique poulet du dimanche un peu sec, surtout quand il attend sur le plat. Avec un poulet basquaise fondant, la chair devient moelleuse et la sauce accroche le pain sans effort.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de poulet avec peau ou 1 poulet coupé (≈ 1,2 kg)

✅ 2 poivrons rouges, 1 vert, 2 oignons jaunes, 3 gousses d’ail, 500 g de tomates

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 15 cl de bouillon de volaille, laurier, piment d’Espelette, paprika, concentré de tomate, sel, poivre

✅ 300 g de riz basmati ou long grain, 60 cl d’eau, pincée de sel, beurre ou huile

Pourquoi votre poulet du dimanche finit sec (et comment la version basquaise le sauve)

Un poulet finit sec quand il cuit trop chaud, trop longtemps, sans assez de jus autour. La chaleur violente contracte les fibres, le jus s’échappe, et on se retrouve avec une viande terne, même généreusement nappée au dernier moment.

Le réflexe basque consiste à saisir la peau jusqu’à la réaction de Maillard, puis à laisser la viande s’abandonner lentement dans une sauce tomate-poivron bien nappante. Le poulet boit le bouillon, les légumes protègent le moelleux jusqu’au service ; on obtient enfin un poulet du dimanche moelleux.

La méthode pas à pas : le poulet basquaise mijoté qui ne sèche jamais

Bonne nouvelle ; ce poulet basquaise mijoté reste simple. On saisit la viande, on prépare une base basquaise de type piperade, on laisse mijoter à petits frémissements, pendant que le riz basmati cuit tranquillement à côté.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saler, poivrer le poulet, le dorer 6 à 8 min dans l’huile chaude de la cocotte, puis réserver. Technique : Dans la même cocotte, fondre les oignons avec une pincée de sel, ajouter l’ail, puis les poivrons en lanières 8 à 10 min. Cuisson : Ajouter tomates, laurier, piment, éventuellement paprika et concentré. Verser le bouillon, remettre le poulet, couvrir et mijoter 35 à 45 min à feu doux, à petits frémissements. Finition : Rincer le riz, le cuire avec l’eau salée 10 à 12 min, reposer 5 min, égrainer et servir avec le poulet nappé de sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Prépa 20 min / Cuisson 45 min 🔍 Le secret de l’expert Saisir vite, puis mijoter longtemps attendrit le poulet sans le dessécher. ✨ Le twist gourmand : Quelques lamelles de jambon de Bayonne subliment la sauce basquaise. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir fort la cocotte ou enlever la peau avant cuisson assèche la viande.

Servir, conserver et réchauffer sans perdre le moelleux

On sert ce poulet basquaise qui parfume toute la maison directement dans la cocotte, avec le riz à côté. Restes au frais 2 jours, réchauffés à feu doux avec un trait de bouillon.