Remplacez votre bœuf bourguignon par ce plat grec d’agneau qui mijote tout seul et change vos dîners d’hiver

Une amie grecque t’a soufflé un giouvetsi d’agneau au four, généreux comme un bourguignon mais bien plus simple. En quelques gestes, ton plat mijoté d’hiver cuit tout seul pendant que tu t’occupes du reste.

Remplace ton bœuf bourguignon par ce giouvetsi d’agneau qui mijote tout seul

Quand la cocotte s’ouvre, une vapeur de tomate, de vin rouge et d’épices emplit la cuisine. La viande se détache, les petites pâtes se gorgent de jus, comme dans un bœuf bourguignon.

Sauf qu’ici, une amie grecque a soufflé un secret : un giouvetsi d’agneau au four, généreux comme un bourguignon, mais plus simple. On lance la base, on enfourne… et le dîner s’organise presque tout seul.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Épaule d’agneau avec os (1,2 à 1,5 kg), sel, poivre

✅ Huile d’olive (30 ml), oignon rouge, ail, concentré de tomates, passata de tomate

✅ Vin rouge (200 ml), bouillon de volaille (2 cubes + 1,3 L d’eau), cannelle, paprika, laurier

✅ Orzo, risoni ou langues d’oiseau (500 g), parmesan ou kefalotyri râpé

Pourquoi ce plat grec détrône ton bœuf bourguignon

On retrouve tout ce qu’on aime dans un mijoté : sauce au vin rouge brillante, épaule d’agneau avec os fondante, cannelle et laurier. Mais ici, les petites pâtes type orzo cuisent dans le jus : plat complet, pas d’accompagnement à préparer, un four à 160 °C et la table est servie.

Étapes clés pour réussir le giouvetsi d’agneau au four

On commence par bien saisir l’agneau dans une cocotte : cette réaction de Maillard apporte le goût profond qui fera toute la sauce. Ensuite, on monte un bain parfumé avec passata de tomate, vin rouge, bouillon de volaille, cannelle, paprika et laurier.

La suite est presque sans effort : l’épaule part pour une cuisson lente au four, couverte, puis on ajoute les pâtes et le reste de bouillon. En une demi-heure, l’orzo devient crémeux, nappé de sauce, prêt à être servi avec un voile de fromage râpé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saler et poivrer l’épaule, la saisir 10 min dans l’huile d’olive bien chaude, sur toutes les faces, jusqu’à croûte dorée. Technique : Dans la même cocotte, faire revenir l’oignon, ajouter ail et concentré, puis passata, vin, épices, laurier et 400 ml de bouillon. Cuisson : Verser la sauce sur l’agneau dans le plat, couvrir hermétiquement, cuire 2 h 30 à 160 °C, en retournant à mi-cuisson. Finition : Retirer l’épaule, ajouter l’orzo et le reste de bouillon, mélanger, reposer la viande dessus, cuire 30 min sans couvrir, puis laisser reposer 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps ≈ 3 h 🔍 Le secret de l’expert Saisir l’agneau colore les sucs, la cuisson douce fait fondre le collagène ; l’orzo, en cuisant dans ce jus, épaissit naturellement la sauce. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, parsemer zeste de citron, persil, un filet d’huile d’olive et un peu de fromage râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le four au-dessus de 160 °C ou cuire à découvert au début : l’agneau durcit et la sauce brûle.

Organisation, conservation et réchauffage

Ce plat nourrit 6 à 8 personnes avec un seul plat au four. On peut le préparer la veille, le garder au frais, puis le réchauffer doucement avec un peu d’eau ; les restes font un déjeuner.