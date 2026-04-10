Riz basmati collant : Norbert Tarayre révèle ce geste à faire avant le feu que tout le monde oublie
Riz collant, grains qui flottent ou sans goût : même les bons cuisiniers s'y cassent les dents. Norbert Tarayre livre sa technique secrète pour un basmati inratable, fondée sur un geste précis avant la cuisson.
Un couvercle qui claque, un nuage de vapeur, ce parfum de basmati qui envahit la cuisine… et pourtant, au moment de servir, les grains collent ou baignent dans l’eau. On connaît trop bien cette scène.
Le chef Norbert Tarayre l’affirme : la réussite d’un riz basmati parfait se joue avant même d’allumer le feu, bien avant la première flamme.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 240 g de riz basmati de bonne qualité (60 g par personne)
- ✅ 360 ml d’eau froide, mesurée avec le même verre que le riz
- ✅ 1 c. à café rase de sel fin (environ 4 g)
- ✅ 15 g de beurre ou 1 c. à s. d’huile neutre + herbes fraîches
Pourquoi on rate (encore) le riz basmati à la maison
Ce qui fait rater la cuisson du riz basmati, ce sont rarement les minutes sur le feu. On dose l’eau au hasard, on ne rince pas assez, on remue, on soulève le couvercle ; chaque geste bouscule les grains longs et fragilise leur texture.
La cuisson à l’étouffée façon chef : la méthode pas à pas
L’astuce de Norbert tient en une routine précise, inspirée d’un chef japonais. On rince le basmati à l’eau froide au moins cinq fois, jusqu’à ce que l’eau soit claire.
On verse le riz égoutté dans la casserole avec 1,5 volume d’eau pour 1 de riz et le sel. On couvre, on porte à ébullition puis on cuit 20 minutes à feu très doux : c’est la cuisson à l’étouffée du riz basmati, sans jamais ouvrir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Peser le riz, le rincer cinq fois à l’eau froide, bien l’égoutter.
- Technique : Mettre le riz dans la casserole, ajouter l’eau, le sel et, si souhaité, quelques épices.
- Cuisson : Couvrir, porter à ébullition puis cuire 20 minutes à feu très doux sans ouvrir.
- Finition : Couper le feu, laisser reposer 10 minutes couvert, puis aérer le riz à la fourchette.
Twists gourmands : comment transformer un simple riz en accompagnement de chef
Une fois le riz aéré, on le nappe d’un peu de beurre ou d’huile, puis on ajoute coriandre, persil ou ciboulette. D’ailleurs, quelques graines de cumin ou de cardamome donnent aussitôt un parfum de table de chef.
En bref
- 👨🍳 Norbert Tarayre partage sa méthode pour la cuisson du riz basmati à la maison, pensée pour éviter les grains collants ou noyés.
- 🔥 Sa routine s'appuie sur un rinçage minutieux, un dosage précis eau–riz et une cuisson à l'étouffée contrôlée sans soulever le couvercle.
- ❓ Entre geste interdit et temps de repos final, cette technique transforme un simple accompagnement en riz basmati parfait, avec une texture qui surprend.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité