Riz basmati collant : Norbert Tarayre révèle ce geste à faire avant le feu que tout le monde oublie

Riz collant, grains qui flottent ou sans goût : même les bons cuisiniers s'y cassent les dents. Norbert Tarayre livre sa technique secrète pour un basmati inratable, fondée sur un geste précis avant la cuisson.

Un couvercle qui claque, un nuage de vapeur, ce parfum de basmati qui envahit la cuisine… et pourtant, au moment de servir, les grains collent ou baignent dans l’eau. On connaît trop bien cette scène.

Le chef Norbert Tarayre l’affirme : la réussite d’un riz basmati parfait se joue avant même d’allumer le feu, bien avant la première flamme.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 g de riz basmati de bonne qualité (60 g par personne)

✅ 360 ml d’eau froide, mesurée avec le même verre que le riz

✅ 1 c. à café rase de sel fin (environ 4 g)

✅ 15 g de beurre ou 1 c. à s. d’huile neutre + herbes fraîches

Pourquoi on rate (encore) le riz basmati à la maison

Ce qui fait rater la cuisson du riz basmati, ce sont rarement les minutes sur le feu. On dose l’eau au hasard, on ne rince pas assez, on remue, on soulève le couvercle ; chaque geste bouscule les grains longs et fragilise leur texture.

La cuisson à l’étouffée façon chef : la méthode pas à pas

L’astuce de Norbert tient en une routine précise, inspirée d’un chef japonais. On rince le basmati à l’eau froide au moins cinq fois, jusqu’à ce que l’eau soit claire.

On verse le riz égoutté dans la casserole avec 1,5 volume d’eau pour 1 de riz et le sel. On couvre, on porte à ébullition puis on cuit 20 minutes à feu très doux : c’est la cuisson à l’étouffée du riz basmati, sans jamais ouvrir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser le riz, le rincer cinq fois à l’eau froide, bien l’égoutter. Technique : Mettre le riz dans la casserole, ajouter l’eau, le sel et, si souhaité, quelques épices. Cuisson : Couvrir, porter à ébullition puis cuire 20 minutes à feu très doux sans ouvrir. Finition : Couper le feu, laisser reposer 10 minutes couvert, puis aérer le riz à la fourchette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Rincer plusieurs fois élimine l’amidon en surface, responsable d’un riz lourd et collant. Avec 1,5 volume d’eau, couvercle fermé, la vapeur entoure les grains et assure une cuisson régulière, sans eau résiduelle. ✨ Le twist gourmand : Dernier rinçage effectué, on laisse tremper le riz 10 minutes dans l’eau salée aux épices entières ; le goût sera plus profond. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Soulever le couvercle pendant la cuisson : la vapeur s’échappe, la chaleur chute et l’on obtient un riz inégal, collant dessus, encore ferme dedans.

Twists gourmands : comment transformer un simple riz en accompagnement de chef

Une fois le riz aéré, on le nappe d’un peu de beurre ou d’huile, puis on ajoute coriandre, persil ou ciboulette. D’ailleurs, quelques graines de cumin ou de cardamome donnent aussitôt un parfum de table de chef.