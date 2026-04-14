Si vos galettes de courgettes sont toujours molles, ma voisine ajoute cet ingrédient crémeux qui change tout

Ma voisine jure que ses galettes de courgettes à la poêle ne sont jamais molles, même en semaine pressée. Entre essorage express et ingrédient crémeux secret, sa méthode change tout en quelques gestes.

Ma voisine m’a donné sa recette de galettes de courgettes : un seul ingrédient crémeux rend le résultat complètement addictif

Dans la poêle, ça crépite doucement et ça sent l’huile d’olive, le pesto et la courgette fraîche. Les galettes de courgettes se nappent d’une croûte dorée, les bords croustillent, tandis que l’intérieur reste tendre et chaud. Ce sont celles de la voisine, celles qu’on attrape avec les doigts avant même d’avoir posé la table à chaque tournée.

Elle affirme que tout se joue sur deux choses simples : la manière de traiter les courgettes, et un ingrédient crémeux ajouté à la fin. Depuis qu’on a adopté sa recette, les galettes ne sont plus jamais molles ni détrempées. Reste à comprendre comment elle obtient ce contraste entre croustillant net dehors et cœur presque coulant dedans.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes râpées, poids avant essorage

✅ 200 g de mozzarella en bloc, bien égouttée

✅ 2 œufs moyens

✅ 60 g de farine et 2 c. à soupe de pesto

Courgettes gorgées d’eau : la vraie raison des galettes molles

Les courgettes sont composées en grande partie d’eau ; sans précaution, elles la relâchent dans la poêle. On obtient alors des galettes qui se défont et restent tristement pâles. La voisine commence toujours par râper finement, saler, puis laisser dégorger dix à quinze minutes. Vient ensuite le pressage énergique dans un torchon, jusqu’à ce qu’il ne tombe presque plus une goutte. Les fibres se resserrent, la saveur se concentre et la poêle peut enfin faire son travail de dorure.

Pas à pas : la recette des galettes de courgettes à la mozzarella

Dans un saladier, on bat les œufs avec le pesto jusqu’à obtenir un mélange homogène, puis on ajoute la farine. On incorpore les courgettes bien essorées, émiettées pour éviter les paquets, puis la mozzarella coupée en petits dés. Avec 200 g de fromage, le cœur devient très fondant ; pour plus de croustillant, 150 g suffisent largement. La pâte doit rester souple mais tenir dans la cuillère ; au besoin, une cuillère de farine en plus corrige l’excès d’humidité.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les saler, laisser dégorger, puis les essorer fortement. Technique : Battre œufs et pesto, ajouter farine, courgettes essorées et mozzarella en dés. Cuisson : Chauffer une poêle huilée, former des galettes fines, cuire 4 minutes par face. Finition : Égoutter sur papier si besoin, servir brûlantes pour profiter du cœur filant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min 🔍 Le secret de l’expert Sel, essorage au torchon et mozzarella se complètent pour donner des galettes qui se tiennent et fondent. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le pesto par un pesto de roquette citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’essorer les courgettes ou utiliser une mozzarella mal égouttée.

Servir, conserver et twister ces galettes de courgettes à la mozzarella

Ces galettes se savourent brûlantes, avec une salade verte citronnée ou une sauce yaourt-ail. On garde les restes deux jours au frais et on les réchauffe brièvement à la poêle pour raviver le croustillant.