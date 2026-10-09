Si votre poulet à la poêle est toujours sec, ce geste avec les oignons donne une sauce ultra onctueuse sans crème

Ce soir dans votre cuisine, le poulet à la poêle oignons fondants paprika promet enfin une viande juteuse et une vraie sauce de bistrot sans crème. En quelques gestes précis, cette méthode change totalement vos dîners rapides de semaine.

La poêle chauffe, le beurre mousse, et l’oignon commence à suer doucement. Une odeur sucrée remplit la cuisine, puis le paprika colore tout en rouge orangé. On entend juste le léger grésillement du poulet, pendant que la sauce épaissit et accroche la cuillère.

Loin du blanc de poulet sec et fibreux, on obtient ici une viande juteuse, entourée d’une sauce onctueuse sans une goutte de crème. Le secret tient dans des oignons fondants, une poignée de farine et du lait entier. Trois gestes simples, une seule poêle ; on suit la méthode et le poulet à la poêle change de catégorie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet en lamelles + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 100 g d’oignon blanc émincé + 40 g de beurre

✅ 2 c. à soupe de paprika doux ou fumé, sel fin, poivre noir

doux ou fumé, sel fin, poivre noir ✅ 20 g de farine, 100 ml de lait entier, ciboulette fraîche ciselée

Marre du poulet sec à la poêle ? Cette version donne une sauce ultra moelleuse sans crème

Le blanc de poulet est pratique, mais il sèche en un rien de temps. Feu trop vif, morceaux trop épais, poêle surchargée : la viande perd son jus et finit fibreuse. On pense souvent que seule la crème peut rattraper cela. Pourtant, un poulet à la poêle bien mené, avec oignons fondants et paprika, suffit à obtenir une sauce généreuse.

Ici, on tranche la viande en lamelles fines, environ 1 cm, puis on l’enrobe d’huile, de sel, de poivre et de paprika. Pendant que ça repose, l’oignon cuit longuement à feu doux, jusqu’à devenir presque translucide. Farine et lait entier transforment ensuite cette base en poulet au paprika sans crème, avec une texture de bistrot qui donne envie de saucer.

La méthode étape par étape : des oignons ultra fondants à la sauce nappante

On commence par laisser le poulet s’imprégner des épices. Dans la poêle, l’oignon cuit une bonne dizaine de minutes, à feu moyen-doux, sans jamais brûler ; c’est lui qui apporte le moelleux naturel. On le réserve, puis on dore rapidement le poulet dans la même matière grasse, en une ou deux fournées pour éviter de le faire bouillir.

On remet alors les oignons, on poudre de farine, puis on verse le lait entier petit à petit, en remuant. La sauce épaissit doucement, récupère les sucs de cuisson et enrobe les morceaux. Sous couvercle, 4 à 5 minutes à feu doux suffisent pour atteindre environ 72 °C à cœur : le poulet aux oignons fondants à la poêle reste juteux, la sauce devient nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en lamelles, l’assaisonner avec huile, sel, poivre, paprika et laisser reposer. Technique : Faire fondre la moitié du beurre, cuire l’oignon à feu doux 10 min jusqu’à ce qu’il soit très fondant, puis réserver. Cuisson : Dorer le poulet dans le reste de beurre, sans surcharger la poêle, remettre les oignons, ajouter la farine et mélanger. Finition : Verser le lait progressivement en remuant, mijoter 4 à 5 min à feu doux, ajuster la sauce, ajouter la ciboulette et laisser reposer 2 min couvert.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert On laisse l’oignon caraméliser tout en douceur pour libérer ses sucres, puis on forme un léger roux avec beurre et farine. Le lait entier, ajouté progressivement, se lie à ces sucs pour donner une sauce onctueuse sans crème. En gardant le feu doux et en arrêtant la cuisson autour de 72 °C à cœur, puis en laissant reposer la poêle couverte quelques minutes, les fibres du poulet restent détendues et juteuses. ✨ Le twist gourmand : Déglacer rapidement les sucs avec 50 ml de vin blanc sec ou un filet de citron avant d’ajouter le lait ; l’acidité relève le paprika et donne un vrai caractère de bistrot, toujours sans crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les oignons à feu vif, verser tout le lait d’un coup ou laisser mijoter longtemps sous couvercle ; on obtient une sauce pâteuse et un poulet sec.

Avec quoi servir et comment varier ce poulet au paprika sans crème ?

On sert ce poulet sauce onctueuse sans crème bien chaud, dès que la sauce nappe la cuillère. Riz, pâtes courtes ou purée de pommes de terre boivent la sauce à merveille. Des légumes verts légèrement croquants apportent une fraîcheur bienvenue face au beurre et aux oignons fondants.

Le paprika doux donne une note ronde ; une pointe de paprika fumé apporte un côté grillé. On peut troquer la farine de blé contre de la maïzena pour une version sans gluten. Les restes se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur et se réchauffent à feu très doux, avec un filet de lait pour redonner souplesse à la sauce, sans dessécher la viande.