Soirs de flemme : cette galette à 6 ingrédients remplace tout, à condition de faire ce geste de 2 minutes

Chaque soir de flemme, cette galette carotte pomme de terre sort de la poêle en moins de 20 minutes pour devenir le plat unique du dîner. Quel geste ultra simple lui donne cette croûte croustillante sans s’effriter ?

Dans la poêle, ça crépite doucement. L’odeur de fromage gratiné se mêle au sucré des carottes et au côté rassurant de la pomme de terre. La croûte dore, le cœur reste souple. En moins de 20 minutes, on a un vrai dîner chaud.

Cette galette à 6 ingrédients finit par remplacer tous les autres plats du soir. Une base de légumes râpés, une poêle, une petite sauce fraîche, et c’est tout. Le secret tient en un geste de 2 minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de carottes + 300 g de pommes de terre, râpées finement

✅ 1 œuf + 30 g de farine de blé

✅ 40 g de fromage râpé (emmental, comté ou mozzarella)

✅ 1 c. à s. d’huile neutre + sel, poivre + sauce yaourt-citron-moutarde

Les 6 ingrédients qui transforment deux légumes en vrai plat du soir

On part d’un duo très simple : carotte et pomme de terre. La première apporte le sucré et la couleur, la seconde l’amidon qui rend la galette nourrissante. L’œuf et la farine forment la charpente ; ils soudent les filaments de légumes. Le fromage râpé ajoute le gras et le sel utiles au croustillant. Avec cette base, on obtient une galette carotte pomme de terre qui tient parfaitement à la cuisson.

Le geste de 2 minutes qui change tout : comment enlever juste assez d’eau

Le tournant se joue avant même la poêle. On râpe finement carottes et pommes de terre, on mélange aussitôt, puis on enferme le tout dans un torchon. Là, on presse fort pendant 2 minutes au-dessus d’un bol. Objectif : récupérer environ 120 ml d’eau ; moins d’eau, c’est une poêle qui dore au lieu de bouillir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement les légumes, mélanger, puis essorer au torchon jusqu’à ce qu’ils soient bien secs. Technique : Remettre dans un saladier, ajouter œuf, farine, fromage, assaisonner, mélanger sans écraser, former 6 galettes d’environ 100 g. Cuisson : Chauffer une poêle huilée à feu moyen (170–180 °C), déposer les galettes sans les bouger 4 minutes, retourner, cuire encore 4 minutes. Finition : Mélanger yaourt, citron, moutarde, sel, poivre ; servir les galettes brûlantes avec cette sauce fraîche et, si possible, une salade croquante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert En enlevant une bonne partie de l’eau, on permet à la surface de vraiment monter en température. L’amidon de la pomme de terre et les protéines du fromage brunissent ; c’est la réaction de Maillard, responsable de la croûte parfumée et croustillante. ✨ Le twist gourmand : Pour un soir vraiment pressé, on glisse la même garniture entre deux feuilles de riz légèrement huilées, résultat ultra croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais zapper l’essorage ni entasser les galettes dans la poêle ; elles boiraient l’huile et resteraient molles.

Variantes du soir de flemme : version feuilles de riz & version anti-gaspi au riz cuit

Envie de plus de croquant encore ? On reprend la farce de la galette carotte pomme de terre, sans farine, et on la glisse entre deux feuilles de riz brièvement humidifiées. Un peu d’huile de sésame dans la poêle donne un parfum grillé très addictif.

On peut aussi remplacer une partie des légumes par 150 g de riz cuit bien froid ; la galette devient encore plus complète et permet de finir un reste. Les galettes se gardent 2 jours au réfrigérateur et retrouvent tout leur croustillant après quelques minutes dans une poêle bien chaude.