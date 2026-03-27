Soirs de flemme : cette galette à 6 ingrédients remplace tout, à condition de faire ce geste de 2 minutes
Chaque soir de flemme, cette galette carotte pomme de terre sort de la poêle en moins de 20 minutes pour devenir le plat unique du dîner. Quel geste ultra simple lui donne cette croûte croustillante sans s’effriter ?
Dans la poêle, ça crépite doucement. L’odeur de fromage gratiné se mêle au sucré des carottes et au côté rassurant de la pomme de terre. La croûte dore, le cœur reste souple. En moins de 20 minutes, on a un vrai dîner chaud.
Cette galette à 6 ingrédients finit par remplacer tous les autres plats du soir. Une base de légumes râpés, une poêle, une petite sauce fraîche, et c’est tout. Le secret tient en un geste de 2 minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de carottes + 300 g de pommes de terre, râpées finement
- ✅ 1 œuf + 30 g de farine de blé
- ✅ 40 g de fromage râpé (emmental, comté ou mozzarella)
- ✅ 1 c. à s. d’huile neutre + sel, poivre + sauce yaourt-citron-moutarde
Les 6 ingrédients qui transforment deux légumes en vrai plat du soir
On part d’un duo très simple : carotte et pomme de terre. La première apporte le sucré et la couleur, la seconde l’amidon qui rend la galette nourrissante. L’œuf et la farine forment la charpente ; ils soudent les filaments de légumes. Le fromage râpé ajoute le gras et le sel utiles au croustillant. Avec cette base, on obtient une galette carotte pomme de terre qui tient parfaitement à la cuisson.
Le geste de 2 minutes qui change tout : comment enlever juste assez d’eau
Le tournant se joue avant même la poêle. On râpe finement carottes et pommes de terre, on mélange aussitôt, puis on enferme le tout dans un torchon. Là, on presse fort pendant 2 minutes au-dessus d’un bol. Objectif : récupérer environ 120 ml d’eau ; moins d’eau, c’est une poêle qui dore au lieu de bouillir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper finement les légumes, mélanger, puis essorer au torchon jusqu’à ce qu’ils soient bien secs.
- Technique : Remettre dans un saladier, ajouter œuf, farine, fromage, assaisonner, mélanger sans écraser, former 6 galettes d’environ 100 g.
- Cuisson : Chauffer une poêle huilée à feu moyen (170–180 °C), déposer les galettes sans les bouger 4 minutes, retourner, cuire encore 4 minutes.
- Finition : Mélanger yaourt, citron, moutarde, sel, poivre ; servir les galettes brûlantes avec cette sauce fraîche et, si possible, une salade croquante.
Variantes du soir de flemme : version feuilles de riz & version anti-gaspi au riz cuit
Envie de plus de croquant encore ? On reprend la farce de la galette carotte pomme de terre, sans farine, et on la glisse entre deux feuilles de riz brièvement humidifiées. Un peu d’huile de sésame dans la poêle donne un parfum grillé très addictif.
On peut aussi remplacer une partie des légumes par 150 g de riz cuit bien froid ; la galette devient encore plus complète et permet de finir un reste. Les galettes se gardent 2 jours au réfrigérateur et retrouvent tout leur croustillant après quelques minutes dans une poêle bien chaude.
En bref
- 🍽️ Soir de flemme, galette carotte pomme de terre à 6 ingrédients seulement, prête en environ 20 minutes pour un dîner chaud et rassasiant.
- 🥕 Préparation express de légumes râpés, liée par œuf, farine et fromage, puis cuite à feu moyen pour un extérieur doré et un cœur moelleux.
- 🔥 Un geste de 2 minutes change la texture, et des variantes en feuilles de riz ou au riz cuit apportent encore plus de croustillant.
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