Trop de courgettes au potager ? Ma voisine m'a interdit la soupe et m'a montré 3 recettes incroyables qui changent tout

Quand le potager se met à donner des kilos de courgettes, ma voisine me stoppe net : assez de soupes molles. En trois recettes croustillantes et gratinées, elle m’apprend à écouler la récolte sans rien gaspiller.

Dans la cuisine, ça sent la courgette à peine cueillie, l’ail qui dore, le fromage qui commence à griller. Sur le plan de travail, les cagettes débordent déjà. On pense soupe, velouté, purée… jusqu’à cette phrase de la voisine : « Arrête de faire des soupes. »

Elle enchaîne trois façons simples de les cuisiner : du croustillant, du citron qui claque, du gratiné qui file. Trois recettes pour vider le bac à légumes sans plat mou ; prêtes à changer la routine du potager.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 kg de courgettes du potager

✅ 4 œufs, 80 g de farine, herbes fraîches

✅ Parmesan, ricotta, mozzarella râpée, crème entière

✅ Huile neutre, huile d’olive, citron, ail, épices

Arrête de faire des soupes : ma voisine m’a montré 3 façons de cuisiner mes courgettes quand j’en ai trop au potager

Avec un paillage en carton brun mouillé et un voile type P30 d’hivernage posé au bon moment, les pieds de courgettes explosent : fruits plus gros, récoltes qui s’enchaînent. Résultat ; on se retrouve en juin avec des kilos à cuisiner vite.

Arrête de faire des soupes : ma voisine m’a montré 3 façons de cuisiner mes courgettes quand j’en ai trop au potager

Pour arrêter les soupes tristes, on joue la texture. Beignets râpés bien essorés pour le croustillant, poêlée saisie à feu vif pour les bords caramélisés, gratin riche en fromages pour un cœur fondant et une croûte dorée qui tient la route.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper 600 g de courgettes, les saler, bien presser. Technique : Couper le reste en demi-lunes et rondelles, préparer les mélanges œufs-fromage. Cuisson : Frire les beignets dans 1 cm d’huile chaude, saisir la poêlée 6 à 8 minutes. Finition : Cuire le gratin 25 minutes à 200 °C, puis griller deux minutes pour la croûte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert On retire un maximum d’eau avant la cuisson ; c’est le fil conducteur des trois recettes. Moins de jus, plus de chaleur : la courgette dore, le parmesan grille, la pâte des beignets reste légère au lieu de boire l’huile. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des zestes de citron dans la pâte à beignets et quelques pignons grillés sur la poêlée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais jeter les beignets ou le gratin dans un four froid ; tout finirait gorgé d’eau.

Arrête de faire des soupes : ma voisine m’a montré 3 façons de cuisiner mes courgettes quand j’en ai trop au potager

Les beignets se dégustent juste frits, encore craquants ; on peut garder les restes au frais 24 heures et les repasser au four. La poêlée accepte un réchauffage doux, le gratin se prépare la veille et cuit au dernier moment.