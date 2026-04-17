Vendredi de Pâques : ce menu en 5 recettes ultra simples change votre repas de famille en 45 min et sans stress

Vendredi de Pâques, la cuisine s’anime mais le temps manque pour nourrir toute la famille sans stress. Ce menu en 5 recettes simples promet un repas complet, à condition de suivre une organisation maligne.

Vendredi de Pâques : 5 recettes simples et gourmandes

Dans la cuisine, ça sent le citron, les herbes fraîches et le gâteau qui dore. On tranche des radis bien croquants, les petits pois chauffent doucement, pendant que le poulet repose dans sa marinade parfumée.

Pour un Vendredi de Pâques détendu, on vise un menu vendredi de Pâques sans stress qui régale sans surveiller les casseroles. Cinq préparations composent un menu complet ; reste à savoir comment s’organiser pour cuisiner moins et profiter plus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 botte de radis roses bien croquants

✅ 400 g de petits pois de printemps

✅ 500 g de blancs de poulet fermier

✅ 300 g de rhubarbe fraîche en tronçons

Un vendredi de Pâques sans stress en cuisine

Le Vendredi de Pâques tombe au milieu d’une semaine chargée ; on veut des recettes faciles pour le vendredi de Pâques qui ne transforment pas la cuisine en chantier. Miser sur des recettes de saison très simples permet de servir un menu de Pâques sans chronomètre. Ces recettes simples vendredi de Pâques se préparent avec des gestes du quotidien.

La méthode express pour ces 5 recettes

Tartinade express : radis et échalote mixés, fromage frais, ciboulette, sel et poivre ; on garde des morceaux pour le croquant des radis. Le velouté froid se prépare avec des pois cuits, eau de cuisson, menthe et yaourt, puis un passage au frais.

Pour les brochettes, on mélange cubes de poulet, jus de citron, cumin, ail, oignon, thym, poivron et huile. Une demi‑heure de repos suffit avant dix minutes au grill. En parallèle, on verse l’appareil à clafoutis sur la rhubarbe et on enfourne à 180°C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Anticiper clafoutis et tartinade, même la veille. Technique : Cuire les petits pois, mixer le velouté, réserver. Cuisson : Lancer la marinade, puis griller les brochettes juste avant. Finition : Rectifier assaisonnements, dresser, servir l’infusion en dernier.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps jour J ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le cœur du menu, c’est la marinade : le citron attendrit le poulet au repos, le cumin et le thym parfument sans effort. On joue aussi sur l’équilibre entre l’acidité de la rhubarbe, le citron, le yaourt et un peu de miel. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de poudre d’amande dans le clafoutis et une cuillère de miel dans la marinade des brochettes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Bâcler la marinade du poulet ou surdoser menthe et gingembre ; le menu deviendrait piquant.

Varier, conserver et adapter ce menu de Pâques

Beaucoup de préparations se font en avance : tartinade et velouté se gardent 24 à 48 h au frais, le clafoutis supporte deux jours en gardant sa texture fondante, et le poulet peut mariner dès la veille pour plus de moelleux.

Côté boisson maison détox, on laisse infuser gingembre, citron et curcuma quelques minutes dans l’eau chaude, puis on sert chaud ou glacé avec glaçons et miel. On peut aussi parsemer le menu d’herbes fraîches du jardin ou de légumes printaniers en accompagnement.