Voici la recette de printemps à 5 ingrédients sans cuisson qui a remplacé tous mes dîners (je la fais chaque soir)

Au bout de quelques soirs de printemps, cette salade façon taboulé de chou-fleur cru s’impose à table. Cinq ingrédients, zéro cuisson, mais un détail change tout.

On finit par la faire chaque soir de printemps : ce taboulé de chou-fleur à 5 ingrédients remplace tous les dîners

Odeur de citron fraîchement pressé, herbes coupées minute, léger chuintement du mixeur… En dix minutes, le chou-fleur se transforme en grains fins qui ressemblent à de la semoule et la cuisine sent le printemps plutôt que le légume cuit. On verse dans un grand saladier, ça craque, ça sent le vert, ça donne envie de goûter tout de suite.

Ce taboulé de chou-fleur 5 ingrédients coche toutes les cases du dîner de printemps : sans cuisson, rassasiant grâce aux pois chiches, lumineux avec le citron, et assez léger pour qu’on ait encore envie d’un fruit après. On prépare, on mélange, on laisse infuser quelques minutes… et on se surprend à le refaire soir après soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 chou-fleur cru (≈ 800 g net, sans trognon)

✅ 200 g de pois chiches cuits, rincés et bien égouttés

✅ 40 g de raisins secs + 40 g d’amandes (entières ou concassées)

✅ ½ botte de persil plat + 10 feuilles de menthe fraîche

Les 5 ingrédients de base (+ ce qu’il faut déjà dans vos placards)

Le chou-fleur cru devient une “semoule” légère qui accroche parfaitement le citron et l’huile ; on oublie tout de suite l’odeur de chou-fleur cuit. Les pois chiches apportent du moelleux et de la satiété, ce qui permet d’en faire un vrai dîner, pas juste une entrée.

Le duo raisins secs–amandes signe le côté addictif : sucré discret, croquant net, on cherche ces petits éclats à chaque bouchée. Persil et menthe donnent le parfum très vert d’un chou-fleur cru façon taboulé. Le reste vient du placard : jus d’un citron, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre.

Étapes clés : comment on le prépare chaque soir sans réfléchir

La force de cette recette 5 ingrédients sans cuisson, c’est qu’on la fait presque en pilote automatique. On sort le chou-fleur, une boîte de pois chiches, les fruits secs, les herbes, et tout s’enchaîne : quelques impulsions de mixeur, un gros saladier, un assaisonnement ajusté à la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer et égoutter les pois chiches, peser raisins et amandes, laver et sécher persil et menthe. Technique : Retirer feuilles et trognon du chou-fleur, mixer les bouquets par impulsions ou râper pour obtenir une semoule fine. Cuisson : Aucune ; verser la “semoule” dans un grand saladier, ajouter pois chiches, raisins, amandes et herbes finement ciselées. Finition : Assaisonner avec jus de citron, huile d’olive, sel, poivre, mélanger en soulevant, laisser reposer 5 à 10 minutes puis rectifier.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min, sans cuisson 🔍 Le secret de l’expert En réduisant le chou-fleur en grains réguliers, on augmente la surface de contact avec citron, sel et huile. Le légume reste croquant, mais s’attendrit juste assez pour absorber les parfums des herbes, tandis que les raisins se regonflent légèrement dans ce jus acidulé. ✨ Le twist gourmand : Torréfier rapidement les amandes à sec, les concasser et ajouter un peu de feta émiettée et une pincée de cumin les soirs où l’on veut un dîner plus riche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer trop longtemps le chou-fleur : il se transforme en purée humide, détrempe le taboulé et empêche l’assaisonnement de bien se fixer.

Comment l’intégrer à vos soirées de printemps (et le refaire toute la semaine)

Pour un dîner de printemps rapide, on sert ce taboulé en grand saladier au centre, avec un peu de pain, un œuf mollet ou quelques falafels du commerce. C’est frais, complet, et chacun se sert selon sa faim.

Pratique aussi en version “batch cooking” : on prépare la semoule de chou-fleur et les pois chiches pour deux ou trois soirs, bien au frais dans une boîte hermétique. Le moment venu, on ajoute seulement herbes, citron et huile d’olive pour garder le croquant et le parfum.