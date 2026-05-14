Vous ramenez de l’ail des ours de vos balades ? Cette recette apéro express va scotcher tous vos invités
De retour d’une balade printanière, quelques poignées d’ail des ours ont terminé dans des muffins salés au parmesan. Résultat : un apéritif maison express qui a laissé mes invités bouche bée.
Au retour de la balade, le panier embaume déjà : parfum vert, légèrement aillé. L’ail des ours tapisse le fond, les feuilles froissent sous les doigts, on pense aussitôt à l’apéritif.
Trente minutes plus tard, ces feuilles deviennent des petits muffins salés apéritif, gonflés et dorés. On les attrape tièdes, le cœur moelleux, le dessus croustillant au parmesan : effet wahou garanti autour de la table.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Farine 200 g, levure chimique, 2 œufs, lait 10 cl, huile neutre 8 cl.
- ✅ Parmesan râpé 80 g, ail des ours 30 g, sel fin, poivre noir.
- ✅ Pignons ou noix 30 g, zeste de citron, pincée de piment doux, fleur de sel.
- ✅ Beurre 100 g, ail des ours ciselé, filet de citron pour un petit beurre maison.
De la balade en forêt à l’apéro : pourquoi l’ail des ours fait toute la différence
En cuisine, l’ail des ours donne un goût d’ail franc mais doux. Haché finement dans des muffins à l’ail des ours, il parfume chaque bouchée. À condition de rincer vite, d’essuyer parfaitement les feuilles et de ne pas détremper la pâte.
La recette des muffins à l’ail des ours qui disparaissent en 5 minutes
Pour des muffins salés apéritif réussis, on garde deux saladiers : un pour les liquides, un pour les ingrédients secs. On les réunit à la spatule, sans insister, pour garder une mie souple et légère.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer, sécher, hacher finement l’ail des ours. Préchauffer le four à 180 °C, préparer les moules.
- Technique : Fouetter œufs, lait, huile. Mélanger farine, levure, sel, poivre, puis combiner aux liquides sans insister.
- Cuisson : Incorporer parmesan, ail des ours et options. Remplir les moules aux trois quarts, parsemer de parmesan, cuire 16‑18 minutes.
- Finition : Laisser reposer 5 minutes dans le moule, démouler sur grille. Réchauffer 5 minutes à 150 °C juste avant service.
Le secret d’un apéro de chef : fromage gratiné, planche et beurre à l’ail des ours
Sur chaque muffin, le chapeau de parmesan forme une fine croûte dorée. À la sortie du four, on ajoute un voile de fromage, rubans d’ail des ours cru et une micro-pincée de fleur de sel.
On les aligne sur une planche avec beurre à l’ail des ours, crudités croquantes et tranches de jambon cru : ambiance planche de concours. Hors saison, on reprend la base avec un pesto ou des épinards bien essorés, puis on réchauffe les muffins au four doux.
En bref
- 🌿 Après une balade de printemps en forêt, une cuisinière amateur transforme son ail des ours fraîchement cueilli en bouchées apéritives ultra parfumées.
- 🧁 La recette de muffins à l’ail des ours et parmesan mise sur une pâte peu travaillée et quelques options secrètes pour un résultat moelleux.
- 🧀 Dressage sur planche, beurre fouetté à l’ail des ours et touches croquantes transforment ces bouchées en apéro de chef à reproduire chez soi.
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