Comment devenir un prince charmant en 10 leçons !

Comment devenir un prince charmant en 10 leçonsDidier LevyMoucheL'école des loisirs5,80 euros

P'tit bonheur du soir

Le début" Vous êtes un jeune crapaud ? Vous vous ennuyez au bord de votre mare en rêvant de Palais et de jolies Princesses ? ... "

Pourquoi ça intéresse les garçounets ? Les petits d'aujourd'hui, ils ont déjà leur amoureuse à quatre ans, leurs peines de coeur, leurs rêves de celle qui veut même pas d'eux. Alors il faut leur expliquer un peu. Comment séduire une princesse ? Eh bien, ce n'est pas du tout cuit.

La carrière de prince charmant, ce n'est pas facile, surtout quand le crapaud se métamorphose en petit prince, et pas en vrai grand prince comme son papa. Heureusement, il y a les talonnettes.Parfois, il y a des métamorphoses ratées, en ouvre-boîtes ou en teckel. L'angoisse !Mine de rien, c'est une vraie petite leçon de vie, parce que ça ne se déroule pas du tout comme prévu. Le rêve était beau, mais la réalité est encore mieux...

Souvenez vous. Dans " les poupées russes " de Cédric Klapisch, Audrey Tautou explique à son petit garçon sa vie de princesse moderne. C'est jouissif de drôlerie et de décalage.Eh bien, là, c'est un peu la même chose. C'est le conte de fées transposé dans le monde d'aujourd'hui, quand les princesses, elles regardent trop la télé.

Moi je dis que ce livre est aussi drôle pour les grands que pour les petits.

Maud Thalys