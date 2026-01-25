Elle est pas belle ma Nintendo DS Lite Rose ?

Pratique

En vente depuis le 27 octobre.Coloris : existe aussi en noir et en blanc.Prix conseillé : 150 euroshttp://ms.nintendo-europe.com/pinkds www.nintendo-europe.com

Fermée : cette console a un air de poudrier chic et design, vous ne trouvez pas ? En plus, elle est hyper légère.

La console portable Nintendo DS Lite Rose va réconcilier les filles avec les jeux vidéo. Promis.

" C'est quoi ? Une console !

Mais elle est super mimi... Wouah, ce rose, ça change " me disait l'autre jour ma copine Sophie en la voyant. Celles qui pensaient encore que les jeux vidéo étaient une affaire d'homme se trompaient. Pour preuve, " la Nintendo DS et la Nintendo DS Lite ont captivé un public féminin, avec 44% des consoles vendues aux femmes. " Ce n'est pas moi qui le dit mais Nintendo.

Simple et instinctif

Contrairement aux autres consoles portatives, la DS possède un double écran LCD. Pour s'amuser, pas besoin d'être une pro des touches et du joystick ! Il suffit de pointer le stylet sur l'écran tactile (ndlr : celui du bas) ou de parler dans le micro intégré, selon les jeux.

Seule ou à plusieurs

La technologie de la DS Lite permet à 16 joueurs d'entrer en interaction, en réseau local sans fil, dans un rayon de 30 mètres. Sans oublier qu'elle peut aussi se connecter au service de jeu en ligne gratuit de la marque : Connexion Wi-Fi Nintendo.

DS et la DS Lite, quelles différences ?

Plus classieuse, la DS Lite est aussi plus légère et compacte que sa grande soeur. En passant de l'arrière au côté droit, l'emplacement de rangement du stylet est plus pratique. Enfin, sur la petite dernière, il est possible de régler la luminosité des écrans. Parfait pour nos yeux !

Deux consoles en une

Cerise sur le gâteau, les jeux de la Game Boy Advance sont compatibles avec la DS.