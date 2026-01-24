EXPO - Marilyn Monroe, la dernière séance

Dina Vierny Musée Maillol - 61 rue de Grenelle - 75007 Paris Renseignements : 01.42.22.59.58Ouvert tous les jours sauf le mardi et jours fériés de 11h00 à 18h00Entrée : 8 eurosProlongation jusqu'au 6 novembre

Sans pudeur. La belle blonde s'offre au photographe Bert Stern et nous offre des clichés d'une simplicité et d'une beauté troublante.

Une exposition sensuelle, féminine et très touchante...

Heureuse et triste. On y découvre une femme aussi souriante que fragile. Cette ambivalence est très émouvante.On en demande encore ! On regrette de n'avoir le droit qu'à 59 photos quand on sait que le photographe en a pris plus 2000 !

