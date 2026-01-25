Georges Brassens, on t'aime

Des idées cadeaux pour les fans

Pour picorer :Coffret 5 CD + livret 12 pages : Georges Brassens, Les 100 plus belles chansons.Coffret 6 CD + livret 32 pages : Georges Brassens, Concerts de 1959 à 1976.L'indispensable :L'intégrale en coffret 15 CD + livret 52 pages : Georges Brassens, Elle est à toi cette chanson.A voir : Digipack 3 DVD, soit 5 heures 30 de musique et d'images : Georges Brassens, Elle est à toi cette chanson. Le tout sorti chez le label Mercury.

Du haut de mes 27 ans, Brassens, comme Renaud, tiennent plus des goûts de ma maman que des miens.

Sauf qu'à l'écoute de Putain de toi, j'y ai trouvé mon compte.

Aussi mythique soit-il, j'aime bien l'idée que des musiciens français du moment lui rendent hommage.

Au détour de ces 20 morceaux, j'ai croisé Bénabar, Magyd Cherfi (Zebda), Juliette, Tété, Dionysos ou Noir Désir. Plutôt sympa. Pour les novices, cet album est une bonne occasion de se familiariser avec les bons mots du poète.

Pour les autres, l'intérêt est de découvrir certains morceaux cultes sous une autre voix.

Mon conseil

En toute subjectivité, je vous invite à écouter le Putain de toi d'Olivia Ruiz, Les Trompettes de la renommée de Grand Corps Malade ou encore Il n'y a pas d'amour heureux de Tanger et Keren Ann. Ce dernier titre faisant déjà partie avec neuf autres morceaux de l'album Les Oiseaux de passage, sorti en 2001.

Georges Forever

Marquer les années 50, 60 et 70, ne vous enlève pas nécessairement le droit d'être à la mode dans les années 2006. Cet album rend un bel hommage à notre Georges national, disparu il y a 25 ans, déjà.