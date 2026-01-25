Hôtel de rêve au sommet du monde...

Réservations dès maintenant pour la réouverture le 22 Décembre. Vite, tout le monde veut y aller ! Au 04 50 93 05 84L'hôtel Igloo74170 Saint-Gervais3120, route des crêtes (tout un programme)Site : ligloo.comDe 110 à 188 euros la chambre (en plus, même pas cher)

Montez, montez, montez

Arrivée à la gare de Sallanches, on prend un taxi qui nous amène au pied des télécabines " princesse ". En fait, c'est nous la princesse. On dit au revoir au monsieur, et pis on monte dans sa petite cabine transparente. Et pis, tout là-haut, là où les totomobiles elles y vont même pas, on est arrivée. Pas dur de trouver. Il est là l'hôtel Igloo. Tout seul.

Les actifs de crème fouettée au Mont-Blanc, c'est bon pour la santé

Le lieu est unique, un des plus beaux panoramas de France, et il faut pas le dire à tout le monde. Chhhhut ! !

Il faut prendre une chambre avec vue sur la chaîne citée plus haut. La 7 et la 8 sont super. La 22 et la 23, encore plus spectaculaires. Effet magique garanti. Devant toi, quand tu ouvres les rideaux le soir, c'est Disneyland en mieux. Rêvons, rêvons devant la montagne éternelle, et la sagesse viendra sûrement...

Je ne suis pas obligée de skier !

A l'hôtel, il y a un petit jacuzzi, histoire de relaxer tout ça, ou un sauna. La piscine, c'est plutôt au Printemps. A Noël, il y aura de la neige, et partout autour, des balades. Quand les skieurs sont rentrés au logis, on peut apprécier des panoramas où on a l'impression que le monde, il a été fait que pour soi toute seule. Ca change des trottoirs cradocs, et des bousculades dans les grands magasins.

Avec qui j'y vais ?

Avec moi surtout. Pourquoi pas toute seule, dans l'esprit je retrouve mon moi en rapport avec la création, etc...Ou avec mon chéri dans l'esprit nous deux et puis rien d'autre. Pas avec une copine qui a plein de choses à nous raconter au moment où nous on avait envie d'entendre le bruit de fond de la galaxie. Ca non !

Je n'oublie pas de nourrir mon corps avec une cuisine concoctée par un bon chef. Tous les soirs, produits du terroir et cuisine raffinée. Si, si !