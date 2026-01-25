Le retour de Myst sur une console portable

PratiqueSortie : 20 octobre.Editeur : Midway.

La légende

Sorti il y a 13 ans sur Mac puis sur PC, Myst est une référence. Les années suivantes, d'autres volets ont été lancés. Myst est ainsi devenue une saga mystérieuse et passionnante. Le succès était tel qu'il a initié un genre : le Myst-like. A mi chemin entre le jeu d'aventure et de réflexion, le joueur explore un univers à travers ses propres yeux. Ici, pas question de jouer un rôle.

Le principe

Côté ambiance, Myst est fortement inspiré de L'île mystérieuse de Jules Verne. Au début du jeu, vous ne savez rien sur ce qui vous entoure. C'est très déroutant. Vous commencez votre quête sur une île déserte, tout est à découvrir. Des énigmes et des labyrinthes ponctuent votre route et vous ne pouvez compter que sur votre logique et votre bon sens pour avancer. Une sacrée expérience.

Petite déception

Même si la bande audio et vidéo a été re-masterisée, j'ai l'impression que l'ensemble a parfois pris un coup de vieux. Opinion soutenue par la lenteur du chargement. Enervante à certains moments. Peut-être que le lifting opéré pour cette édition PSP aurait dû être plus poussé.

L'intérêt

Malgré ces points négatifs, il faut avouer que j'étais ravie de me replonger dans ce jeu.

Que vous connaissiez ou pas Myst, je vous conseille de vous frotter à cette version, pour voir. Attention par contre, car la patience est indispensable.

Les réponses sont parfois longues à trouver. Voici trois conseils avant de vous lancer. Le premier : demandez-vous ce que vous feriez vraiment si vous étiez sur l'île.

Le deuxième : prévoyez le duo papier-crayon pour noter les indices. Le troisième : n'hésitez pas à consulter des sites de solution sur le net si la patience vous manque.

Car en 10 ans, beaucoup ont déjà terminé le jeu ! C'est l'avantage. Une dernière chose, ouvrez les oreilles, les sons jouent un rôle important dans Myst.

Mais je ne vous ai rien dit. Ok ?

Annaïck F.