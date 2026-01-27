Séries 2007 : les suites attendues

La bonne nouvelle, c'est qu'elles arrivent. La mauvaise, c'est que certaines vont se faire désirer. Panorama des nouvelles saisons de vos séries préférées.

- Grey's Anatomy

On attend quoi ? La 3ème saison diffusée courant 2007 par TF1.Pourquoi c'est dur ? Parce que dans les derniers épisodes de la saison 2, Meredith Gray et le Mr Mamour alias Derek Shepherd, se sont comment dire... rapprochés. Etant donné qu'ils sont tous les deux avec quelqu'un d'autre, nous aimerions savoir ce qui va se passer !Comment patienter ? En se faisant des amis aux Etats Unis où la saison 3 est diffusée depuis le 21 septembre 06.

- Prison Break

On attend quoi ? La 2ème saison diffusée certainement à la rentrée 2007 sur M6.Pourquoi c'est dur ? Parce que dans les derniers épisodes de la saison 1, Michael Scofield et son frère Lincoln s'échappent enfin de cette maudite prison ! Désormais en cavale, nous nous demandons s'ils vont s'en sortir.Comment patienter ? Rencontrer Wentworth ou Dominic pour enfin savoir ce qu'il va arriver. Je ne vois que ça.

- Desperate Housewives

On attend quoi ? La 2ème saison au printemps/été sur M6 et la 3ème saison à venir courant 2007 sur Canal+Pourquoi c'est dur ? Parce qu'on les adore et que vivre ne serait-ce qu'une semaine sans elles, c'est trop dur !!!!Comment patienter ? Partir habiter à Wisteria Lane, pour vivre leurs aventures en live.

- Lost

On attend quoi ? La 3ème saison programmée certainement l'été prochain sur TF1Pourquoi c'est dur ? Parce qu'on ne sait toujours pas tout sur cette île et que nous détestons être tenues dans le secret !Comment patienter ? Aller en cure de désintoxication de Lost ou se rendre là-bas pour lever le mystère nous même.

Et les autres ?

- 24 : la saison 5 débarque sur Canal+ bientôt.- Smallville : la saison 5 arrive sur M6 à la rentrée 2007.- Rome : la saison 2 ne devrait plus tarder sur Canal+.- 4400 : la saison 3 va passer très très bientôt sur M6.

Annaïck F.