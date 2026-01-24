Livre - Le cake show de Sophie, un petit grain de folie !!!!

Le cake show de Sophie. Editions Minerva. Prix éditeur : 25 euros.

Le concept

Sophie lance un défi à ses lecteurs (plus d'un million tout de même) et leur demande des recettes inédites de cakes. Elle n'en sélectionne que 80 (40 sucrées + 40 salées ) auxquelles elle ajoute sa touche personnelle...et nous donne des petites astuces.

On se régale ?

Des cakes pour toutes les saisons qui peuvent surprendre dans leur composition : tarama, betterave, dragées... On sort du traditionnel cake au jambon et olives ! Dimanche on teste le cake au pain perdu de Chrislyne ! On aime la nouveauté ! A vous de nous dire...

Le site de Sophie : http://www.lamaisondesophie.com