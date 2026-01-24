Livre - Les autres d'Alice Ferney

Les autres d'Alice Ferney Actes Sud, 531 pages21 euros

L'histoire

Théo fête ses 20 ans : il réunit famille et amis Ensemble, ils décident de tester un jeu de société reçu en cadeau. Le but : chacun doit dire à l'autre comment il le perçoit. Le moment de détente va virer au pugilat. Chacun y allant de sa petite vérité.

La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Le livre est ponctué de lourds secrets de famille petit à petit dévoilés. Rivalité fraternelle, amour conjugal, maternité...

Les autres me voient comme ça ?

Edifiant de voir le décalage qu'il peut y avoir :- entre ce que l'on pense de soi, - ce que l'on croit que les autres pensent de nous - et ce qu'ils pensent vraiment de nous !

Un huis clos éclaboussant de vérités !Chapeau pour la narration si originale !