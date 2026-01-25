Livre - SOS maisons, Philippe Demougeot

SOS Maison, Philippe Demougeot Hoebeke - 28 pages - 26 eurosSite de Philippe Demougeot : http://www.prod.fr/Site France 5 Question maison : www.france5.fr/

Un problème de déco ?

Mes toilettes sont dans le salon, je veux créer une chambre, changer l'ambiance de cette pièce... Autant de questions auxquelles ce livre répond. Trente situations illustrées de croquis et photos, pour nous aider à changer d'appart sans déménager.

Un architecte si séduisant. Vous connaissez Philippe Demougeot ?

L'architecte qui vole à notre secours dans l'émission Question Maison sur France 5. J'ai envoyé je ne sais combien de demandes... rejetées. Il trouve réponse à tous les problèmes ! En un coup de crayon, il vous plante la solution.

Des conseils pratiques. Résignée à ne pas le voir débarquer dans mon salon, j'ai acheté son livre très astucieux. Il donne pleins d'idées et petits trucs auxquels on n'aurait jamais pensé !Merci Philippe, si vous passez dans le quartier...