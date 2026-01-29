Lost : un livre sur ses secrets

Lost Décrypté, le guide non officielDe Lynette Porter et David LaveryPrix conseillé : 16,90 eurosDisponible depuis le 18/01/2007396 pages

Chouette, un guide non officiel

En saisissant le livre " Lost décrypté " pour la première fois chez votre libraire, ne doutez pas ! Non, vous n'êtes pas en présence du guide officiel de la série, sorti l'année passée. Et oui, vous risquez de découvrir des choses intéressantes voir passionnantes en le parcourant. Il faut dire que le côté " non officiel " a quelque chose d'excitant. Non ? Si vous n'êtes toujours convaincue, la couverture vous annonce vite la couleur : " Lost décypté, le guide non-officiel, les secrets des personnages, les symboles cachés, toutes les théories ". Parfait pour combler votre addiction jusqu'à la diffusion de la saison 3 cet été.

C'est intéressant, ce qu'il y a dedans ?

Plutôt, oui. Par contre, ne rêvez pas ! Vous n'obtiendrez pas les réponses à toutes vos questions fébriles sur Lost. Ceci étant dit, il y en a pour tous les goûts. Une première partie raconte " la genèse ", une deuxième tente d'expliquer " les multiples sens de Lost ", une troisième expose la part de croyances et de la religion contenue dans les épisodes et une quatrième (ma préférée) donne des clés pour " mieux comprendre " le phénomène Lost. Personnellement, c'est cette dernière partie qui m'a marqué. On y découvre quels livres, films et autres séries ont inspiré les créateurs de Lost, avant de pénétrer dans l'univers des fans. Pour l'anecdote, saviez-vous que quelques semaines avant la première diffusion, la chaîne ABC avait fait jeter un millier de bouteilles (contenant un pub sur Lost) à la mer, le long des plages les plus fréquentées ? Original, non ? Dommage que nous n'ayons pas eu droit à la même chose chez nous.