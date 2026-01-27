Une ballade musicale

The PipettesAlbum We Are The Pipettes (Cooperative Music)Sortie : août 2006www.thepipettes.co.ukwww.myspace.com/thepipettes

Dirty Pretty ThingsAlbum : Waterloo To Anywhere (Mercury / Universal)Sortie : mai 2006Sites :www.dirtyprettythingsband.comwww.myspace.com

RoseAlbum : Rose (Source Etc / EMI)Sortie : septembre 2006Sites : www.rose-lesite.frwww.myspace.com/rosekerenJarvis Cocker Album : Jarvis (Because Music)Sortie : novembre 2006Site : www.because.tv/http://myspace.com/jarvspace

Lily AllenAlbum : Alright Still (EMI)Sortie : juillet 06Sites : www.lilyallenmusic.comhttp://www.myspace.com

Cansei de Ser Sexy Album : CSS (Sub Pop / Pias)Sortie : rentrée 2006Sites : www.csshurts.com www.myspace.com

Sufjan StevensCoffret 5 cd : Songs For Christmas (Asthmatic Kitty Records / Differ-Ant)Sortie : décembre 2006Sites : www.sayyestosufjan.net/https://www.youtube.com/

Guillemots Album : Through The Windowpane (Naïve)Sortie : septembre 2006Sites : http://www.guillemots.com/www.myspace.com

Ne vous est-il jamais arrivé d'imaginer que, comme au cinéma, de la musique accompagnait vos faits et gestes ? Moi si ! Du coup, chez elleadore.com, nous nous sommes dit que ce serait marrant de "se faire un film ", avec la bande son, sur une journée type d'avant Noël.

MatinAlors qu'il neige dehors, le réveil sonne. Difficile de sortir du lit. Là, quelques notes résonnent. D'abord lointaines puis plus fortes. Le morceau s'appelle " We Are the Pipettes ". " One, two, three, let's go ! " Mes doigts encore engourdis commencent à battre le rythme sous la couette. Lorsque le refrain hyper entraînant retentit, j'ai ouvert les yeux ! Miracle, ce groupe stylé girls band 50's est génial ! Au moment où "Pull Shapes ", le second morceau des Pipettes débute dans mon film perso, je suis en train de me trémousser en pijama au milieu de ma chambre. Les scènes se succèdent rapidement et au couplet " Glap your hands if you want some more ", je suis déjà douchée, habillée, pomponnée. Fin prête à affronter le froid et la foule. Direction les magasins pour dénicher les derniers cadeaux de Noël. Autre ambiance, autre bande son. Là, c'est " Bang bang you're dead " des Dirty Pretty Things qui s'enclenche. Dès les premières notes de trompette, puis de guitare-batterie frénétiques, j'avance d'un pas décidé dans la rue, de rayons en rayons, de caisses en caisses. Les gens sont de mauvaise humeur ? Pas grave " Bang bang you're dead " résonne dans ma tête ! Je me sens invincible, au dessus de tout et j'ai la pêche ! Merci Carl. Petite parenthèse, Carl est le chanteur des Dirty Pretty Things, le pote de Pete Doherty, pour celles qui connaissent. Oups, je parle, je parle, mais mes copines m'attendent pour notre dernier dej de l'année ! Vite.

MidiIl est temps de souffler un peu, je m'installe, embrasse mes amies, attrape le menu du restaurant. C'est ce moment que choisit Rose avec " La liste " pour gratter sa guitare sèche et chanter de sa voix douce, un brin cassée. C'est folk et ça accompagne à la perfection ce super moment que je passe avec mes copines. On se raconte les dernières nouvelles, on rit, on redevient sérieuses. On papotte, quoi ! Au détour de la conversation, je me surprend à fredonner " Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça, est-ce que ça te déçoit... " J'adore cette guitare country qui accompagne si bien la voix de Rose. Oups, je rêve, je rêve, mais je dois rentrer pour faire toute la déco de Noël chez moi avant que ma famille débarque. Allez, je file.

Après-midiVu que j'ai bien avancé, je rentre à la maison à pied. Plus sympa que les transports en commun ultra bondés ! Jarvis Cocker, l'ex-leader de Pulp me tiendra compagnie avec son " Running The World " durant tout mon trajet. Là encore, je m'évade avec cette petite mélodie jouée au piano. Cela démarre tout doucement et prend peu à peu de l'intensité. Parfait pour se balader, flâner, regarder les gens et voir ce que l'on ne regarde pas d'habitude. Au moment où le morceau s'achève, j'ai tourné la clef et déposé mes paquets et mes affaires. Juste le temps de reprendre mes esprits et c'est parti pour une heure de ménage. Là, il faut que ça bouge. Pour me mettre la patate, j'appelle Lily Allen à la rescousse avec " LDN " (l'abréviation de London). Ca swingue, le rythme tape et reste dans les oreilles. C'est rap, c'est pop, c'est parfait pour la poussière, l'aspirateur, l'éponge. En un rien de temps, mon appartement est nickel. Passons à la déco maintenant. Là ce sont les Cansei de Ser Sexy qui prennent le relais avec le très dansant " Let's make love and Listen to Death From Above ". Les sonorités disco et electro, m'inspirent. Une bougie père noël par-ci, une guirlande lumineuse verte par là. On ne m'arrête plus et mon corps balance de droite à gauche sans relâche. Yes, mission accomplie. Je danse, je danse, mais ma famille ne devrait plus tarder.

SoiréePapa, maman et les autres sont là. Après une petite heure de bavardage, voici venu le moment de décorer le sapin, tous ensemble. Ca faisait un an que j'attendais ça ! " Put the lights on the tree " de Sufjan Stevens est parfait pour l'occasion. Le coffret qui contient cette chanson s'intitule " Songs For Christmas ". Parfait pour se plonger dans l'ambiance de Noël pendant les fêtes de fin d'année. Alors que le morceau pop de Sufjan est en train de se jouer en musique de fond, tout le monde s'affère autour du sapin. Des couleurs, de la vie, de la joie pour les yeux et les oreilles. Je suis décidément fan de ce morceau. Ca change de " Mon beau sapin " interprété par Tino Rossi. Non ?

Demain je me réveillerai et j'irai travailler, pour le dernier jour de l'année avec " Trains to Brazil " de Guillemots. Si vous voulez savoir pourquoi, écoutez-le est vous comprendrez !

Ps : J'espère que cette journée passée ensemble vous aura donné envie d'égayer les vôtres, Noël ou pas, avec quelques notes choisies. Bonnes fêtes à toutes !