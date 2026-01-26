Vitrines de Noël : la grande compète du rêve

var nomFLV = "vitrine_P";var movie=imgUrl + "/flash/player340x260.swf";var video1SWFOBJ = { movie:movie, flashvars:defaultFlashvars+"&VdoUrl=http://files2.elleadore.com/video/editorial/AFP/décembre_2006/flv-hi/"+nomFLV+".flv", width:"340", height:"260", majorversion:"6", build:"0", wmode:"transparent", allowscriptaccess:"always" };UFO.create(video1SWFOBJ, "video1Swf");

Printemps Haussmann : Ca swingue et ça nous transporte express au Maroc

C'est le rêve d'orient, luxe, volupté, et petits gâteaux.Les animations font danser les théières et les marmites.Un choix osé. Et un sens de la théière qui nous épate...

Printemps HAUSSMANN64, bd Haussmann - 75009 - Paris - France - Tél. : 01 42 82 50 00Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h35 à 19hNocturne le jeudi jusqu'à 22h

Le Bon Marché Rive Gauche: l'esprit Haute-Couture

Une poésie moderne. Quatre jardins qui revisitent la nature avec des objets et des broderies d'or, d'argent, de cuivre, de satin, de soie. A l'intérieur, une pluie d'or et d'étoiles. Chic mais un peu froid.

Le Bon Marché24 reu de sèvres - 75007 ParisDe 9h30 à 19h les lundi, mardi, mercredi et vendrediDe 9h30 à 20h le samediNocturne le jeudi de 10h à 21h

Les Galeries Lafayette Haussmann

La grande invitation au rêve de l'année pour petits et grands. Rêver de conquérir l'espace, devenir une rock star, se transformer en princesse, entre autres. Ces huit vitrines ont demandé huit mois de travail. C'est magnifique.

Galeries Lafayette PARIS HAUSSMANN40, bd Haussmann75009 PARIStél : 01.42.82.34.56fax : 01.42.82.80.27