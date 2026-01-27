Vous faites quoi pour le 31 ?

1. Randonnée en raquette et détente balnéo au pays du Mont Blanc, ça vous dirait ? Un petit plan sympa et sportif pour bien commencer l'année. Prix : 599 euros pour 7 jourshttp://www.fr.lastminute.com

2. Dans un autre style, pourquoi ne pas passer son 31 dans les dunes de Oung Djemel en Tunisie ? Au programme : chorba, méchoui, danse folklorique... jusqu'au bout de la nuit. Prix : 908 euros pour 3 jourshttp://www.otentic.com

3.Ambiance cocotiers et top confort : direction le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Dîner du réveillon avec un magnifique buffet, puis soirée pleine de surprises. Ambiance garantie pour les petits comme pour les grands !http://www.clubmed.fr

4. On mouille la chemise pour la nouvelle année ! On monte en raquette et on construit soi-même son igloo tout là haut dans la montagne. Au menu : fondue, champagne et thé chaud ! http://www.fr.lastminute.com 5. Les fêtardes partiront elles aussi mouiller leurs chemises... mais en dansant comme des folles sur des tubes disco. Le tout au club fantastic de Londres !!! So chic de se souhaiter une happy new year sur un tube des Bee Gees ! AR en Eurostar, 2 nuits hôtel et petits déj, entrée dans la boite, prix : 339 euroshttp://www.sensationsdumonde.com 6. Réveillon aux saveurs italiennes dans un Relais et Châteaux des Pays de Loire. Une nuit en chambre double avec champagne et fleurs. Dîner festin de réveillon : truffes, parmesan, coppa, risotto... Délicieux petit déjeuner le lendemain. Une nouvelle année sous le signe du romantisme à l'italienne ! A partir de 518 euros http://www.chateauxhotels.com

7. Vous avez plutôt envie d'un petit tête à tête en amoureux ? Mais vous n'êtes pas du tout cordon bleu. Un chef peut venir chez vous vous préparer un vrai repas de fêtes ! Pas Cyril, il est pris ! Menu de fin d'année : foie gras et ses compotés sur toast, terrine de saumon, suivi d'un magret de canard et gratin de pommes de terre. Fondant au deux chocolats quand sonneront les douze coups de minuit ! Un régal http://www.chefprestige.com

Par Candice L.