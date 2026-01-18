Chandelier romantique or

Pour que votre table de Noël brille de tous ses feux...
Matériels

  • chandelier en métal
  • peinture aérosol or
  • fil de fer fin
  • perles rouges à facettes
  • feutre blanc
  • pampilles de lustre
  • guirlande de buis

1/ Enroulez une guirlande de buis artificielle autour du chandelier.

2/ Placez-vous à l'extérieur et vaporisez de la peinture aérosol or sur l'ensemble.

3/ Fixez avec du fil de fer fin des pampilles de lustres et des perles rouges à facettes. Décorez le pied avec un feutre permanent blanc.