Chandelier romantique or
Pour que votre table de Noël brille de tous ses feux...
Matériels
- chandelier en métal
- peinture aérosol or
- fil de fer fin
- perles rouges à facettes
- feutre blanc
- pampilles de lustre
- guirlande de buis
1/ Enroulez une guirlande de buis artificielle autour du chandelier.
2/ Placez-vous à l'extérieur et vaporisez de la peinture aérosol or sur l'ensemble.
3/ Fixez avec du fil de fer fin des pampilles de lustres et des perles rouges à facettes. Décorez le pied avec un feutre permanent blanc.