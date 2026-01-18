Chandelier-romantique-or

Matériels chandelier en métal

peinture aérosol or

fil de fer fin

perles rouges à facettes

feutre blanc

pampilles de lustre

guirlande de buis

Matériel - chandelier en métal- peinture aérosol or - fil de fer fin - perles rouges à facettes- feutre blanc- pampilles de lustre- guirlande de buis 1/ Enroulez une guirlande de buis artificielle autour du chandelier.

2/ Placez-vous à l'extérieur et vaporisez de la peinture aérosol or sur l'ensemble.

3/ Fixez avec du fil de fer fin des pampilles de lustres et des perles rouges à facettes. Décorez le pied avec un feutre permanent blanc.