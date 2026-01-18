Décors de sapin

Matériels ruban tube argent

tissu en toile blanche épaisse

fil de fer 1,25mm de clôture électrique, fil de fer 1,40mm

fil et aiguille

tampon, rouleau et peinture acrylique argent

perles décoratives

boules polystyrène

peinture tissu relief blanc

Les pampilles carréesCoudez le fil de fer de clôture en carré et vrillez les 2 bouts en spirale.Découpez un carré équivalent dans du tissu rigide blanc. Encrez le tampon et appliquez le motif sur le tissu.

Une fois sec, faites des points et des lignes avec la peinture relief blanche. Cousez le tissu sur le fil de fer.

Les étoiles en fil de ferCouder le fil de fer en forme d'étoile en suivant le gabarit. Finissez en faisant une spirale. Vous pouvez doubler la forme.

Enfilez du fil de fer accordéon tout autour des étoiles et placez des perles décoratives. Même principe pour les formes carrées.

La guirlande articulée Pour la guirlande, introduisez du fil de fer dans un ruban tube avant de le positionner dans le sapin.

Les boules en fil de ferPeignez des boules de polystyrène en violet et gris. Après séchage, enroulez le fil de fer de clôture tout autour et fermez avec le fil en spirale.