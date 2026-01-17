Fiches créatives : guéridons bleus

Matériels pince mosaïque

Matériel - pince mosaïque - raclette à carrelage - éponge - chiffon - guéridon métal - colle à carrelage - lunettes de protection - émaux de Briare - galets - ciment joint bleu ou noir ConseilQuand vous utilisez de la colle à carrelage, vous devez faire attention à l'appliquer en fine couche. Elle ne doit jamais dépasser la hauteur du carreau. Si nécessaire enlevez l'excédent avec un cutter. 1/ Appliquez la colle à carrelage en couche fine et placez sur 2 rangées vos carreaux en prenant soin de réaliser une belle bordure. Au centre de votre plateau, faites vos motifs poissons avec les galets et collez les.

2/ Coupez vos carreaux à la pince et remplissez la surface restante. Alternez les couleurs en laissant un petit espace entre chaque morceau.

3/ Préparez votre joint bleu selon la notice afin d'obtenir une pâte lisse. Puis, à l'aide d'une raclette, appliquez le joint dans des mouvements de va-et-vient et de rotation. 4/ Laissez sécher une heure. A l'aide d'une éponge humide, enlevez délicatement l'excédent.

5/ Faites briller votre mosaïque bleue à l'aide d'un chiffon, une fois le joint bien sec.