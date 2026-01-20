Matériels un petit meuble à deux tiroirs

une ponceuse à bandes

de la peinture bois couleur blanche

du ruban adhésif de masquage

un petit rouleau de la couleur acrylique satin

des poignées d'un vieux baby-foot

colle à bois

une perceuse

de la cire incolore ou un vernis anti-tache mat

1/ Nettoyez le meuble. 2/ Poncez-le en entier pour éliminer les éventuels défauts. Attention, le bois de plaquage n'est pas épais, il faut le poncer délicatement pour éviter de faire des trous.

3/ Epoussetez. Avec une éponge et de la couleur blanche diluée, peignez le plateau du bureau.

4/ Appliquez ensuite une première couche de blanc sur toute la surface du meuble. Laissez sécher. Si des coulures sont apparues lors du séchage, poncez-les une fois sec. 5/ Recommencez ensuite une seconde couche de blanc et laissez à nouveau sécher. 6/ Dans une assiette, versez la première couleur lilas et peignez au rouleau le plateau. Bordez de ruban adhésif pour éviter les dépassements.

7/ Dans une autre assiette, versez la couleur rose plus claire. Peignez par aplat en laissant apparaître le fond lilas par endroit. En pressant le rouleau de mousse, on obtient sur le côté une épaisseur de couleur. Gardez-la pour créer un effet de matière.Vous pouvez si vous le souhaitez, foncer la couleur pour multiplier les effets. Pour cela, ajoutez du noir en très petite quantité. Continuez ainsi avec le marron glacé.

8/ Pour les tiroirs, masquez les contours des poignées avec le ruban adhésif. Peignez comme précédemment. Une fois sec, retirez le ruban de masquage du meuble.9/ Avec un morceau de papier de verre grain 000, poncez légèrement les arêtes pour faire apparaître le bois clair.

10/ Pour fixer les poignées percez des trous avec une mèche à bois (au diamètre des vis des poignées). Mettez de la colle à bois dans les trous. Enfoncez les poignées en vissant directement dans le bois.

11/ Vernissez ou cirez.