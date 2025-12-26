Électricité : ce petit accessoire en plastique va vous faire oublier les dominos pour relier deux fils sans tournevis

Entre les dominos qui se desserrent, le tournevis introuvable et la peur du faux contact, beaucoup repoussent encore leurs petits travaux électriques. Relier deux fils paraît technique, voire risqué, surtout quand on n’a pas l’habitude d’ouvrir une boîte de dérivation.

Pourtant, une petite pièce de plastique a changé la donne : les connecteurs rapides type Wago permettent de raccorder deux fils électriques en quelques secondes, sans vis ni outil spécial, avec un maintien fiable dans le temps. Reste à comprendre comment les utiliser sans se tromper.

Pourquoi les dominos rendent le raccord si pénible

Avec un domino classique, tout repose sur la vis : il faut bien dénuder le fil, le présenter dans le bon angle, serrer assez fort mais pas trop, puis espérer que rien ne bouge. Un simple tremblement ou un tournevis mal adapté suffit à écraser l’âme en cuivre ou à mal coincer le conducteur.

Résultat : fils qui se déconnectent, échauffements possibles, stress à chaque rallumage. Dans les boîtiers exigus, manipuler ces petites vis devient vite une épreuve, surtout pour un débutant. C’est précisément ce casse-tête que les connecteurs rapides viennent simplifier.

Connecteurs rapides : comment ça marche vraiment

Un connecteur rapide est une borne automatique qui remplace le couple vis plus domino par un ressort interne ou un petit levier. On insère le fil dénudé dans un orifice jusqu’à butée ; le ressort serre le conducteur de façon régulière, le levier se rabat au besoin, et le fameux clic confirme que le contact est bien établi.

Ces bornes acceptent les fils rigides ou souples sur des sections courantes, en général de 0,5 à 4 mm², parfois davantage. Certains modèles possèdent une fenêtre transparente : si le cuivre est bien visible au fond, le raccord est correct. Le branchement devient alors un simple enchaînement de gestes courts, sans tournevis.

Raccorder deux fils en quelques secondes : le bon geste

D’abord, on coupe le courant au disjoncteur général, c’est la base. Puis on dénude chaque fil sur environ 10 à 12 mm avec une pince à dénuder ou un cutter, sans entamer le cuivre. La longueur est parfois rappelée sur le corps du connecteur, ce qui évite les approximations.

On ouvre le levier si le modèle en possède un, on insère chaque fil dans son trou jusqu’au blocage, puis on referme. Une légère traction confirme que rien ne bouge. Il suffit ensuite de respecter la section indiquée sur le connecteur, de ne pas dépasser le nombre d’entrées prévu, et de garder séparées phase, neutre et terre selon le code couleur français. De quoi obtenir un raccord compact, sûr et sans tournevis, aussi bien pour un luminaire que pour une prise ou une guirlande.