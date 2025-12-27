Vieux mitigeur : ce geste discret protège faïence et carrelage, et peut vous éviter une caution envolée

Changer un vieux mitigeur fait souvent hésiter, surtout quand la faïence du lavabo ou le carrelage de la crédence ne se trouve plus en magasin. Un coup de clé mal placé, un carreau fissuré, et les petits travaux virent au casse-tête, surtout pour un locataire qui redoute la caution.

Bonne nouvelle, démonter un mitigeur sans toucher à la céramique reste à la portée d’un bricoleur prudent. La clé, au sens propre, tient dans une clé plate fine, quelques protections simples et des gestes contrôlés. En respectant cet ordre, on retire le robinet sans faire travailler la faïence.

Pourquoi un vieux mitigeur met la faïence et le carrelage sous tension

Un mitigeur serré depuis des années agit comme un bras de levier sur la céramique. Le métal pèse, le calcaire colle, le joint silicone se fige. Au moindre mouvement en biais, ce sont les bords de carrelage et les angles de faïence qui encaissent, surtout autour d’un trou déjà fragilisé.

Les réflexes vont dans le mauvais sens : pince multiprise, coups secs sur un écrou bloqué, mitigeur qu’on bascule pour le décrocher. Tout cela transfère l’effort sur la céramique. L’idée de la technique discrète est simple : tout appui sur le carrelage doit disparaître.

Clé plate fine, protections et bons gestes pour un démontage en douceur

On commence par dégager totalement l’évier ou le plan de travail, puis par protéger. Une serviette éponge pliée ou un carton épais posé autour du trou du mitigeur amortit la chute d’un outil. On couvre soigneusement les arêtes du carrelage, les plus cassantes, quitte à ajouter du ruban de masquage. Pour la sécurité, on suit toujours la même séquence :

fermer l’arrivée d’eau ;

ouvrir le mitigeur ;

mettre bassine et chiffon dessous.

L’outil vedette est la clé plate fine, réglée exactement à la taille de l’écrou sous le mitigeur. Elle se faufile dans le peu d’espace disponible et évite le contact direct avec la faïence. On la pose bien à plat sur l’écrou, puis on tourne lentement, dans l’axe, sans tordre ni donner de coup sec.

Nouveau mitigeur, design, eau du robinet : ce qu’on peut anticiper

