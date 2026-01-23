6 commandements pour réussir son couple !

1- Accepter les différences de chacun

Les différences qui nous agacent chez l'autre sont souvent au départ ce qui nous a attiré, ce qui nous l'a rendu unique : il n'était pas comme les autres ! Au fil du temps, non seulement on se rend compte que l'on ne peut être d'accord sur tout, mais il faut de plus se détacher de l'image parentale inconsciemment recherchée chez l'autre (ou son contraire, ce qui revient au même !).

Enfin, et c'est sûrement le pire de tout !

Il faut mettre à la poubelle l'image du Prince Charmant, de l'homme idéal que l'on s'imaginait trouver !

Accepter les différences, c'est aimer l'autre pour qui il est réellement. C'est créer un couple unique, grâce aux spécificités de chacun.

2 - Avoir des valeurs communes

Nos valeurs émergent de notre éducation, de notre personnalité, de notre environnement culturel et social, de nos expériences. C'est souvent lorsque la passion du début laisse la place à la véritable relation, que les deux partenaires se rendent compte qu'ils ne s'entendent pas sur l'essentiel.La façon dont chacun va hiérarchiser ses priorités, ses envies et ses besoins, dépend de ses valeurs.Même si elles sont rarement identiques à celles de l'autre, si elles sont radicalement opposées, le couple n'ira pas bien loin.

Pour éviter le choc, il faut prendre le temps de se connaître, de parler de tout, sur tout : de la vie, de la famille, de la société...

Cela évitera les mauvaises surprises et autres désillusions !

3 - Un dialogue sain

Trop de silences minent l'intimité, mais trop en dire également... Il faut trouver l'équilibre !La discussion est un art subtil qui permet d'approfondir la connaissance réciproque et l'intimité du couple.Communiquer c'est partager, et le partage est l'essence même du couple. Il faut juste faire attention à ne pas tomber dans la critique permanente de l'autre !

4 - Complicité et confiance

" Le meilleur ami, la meilleure amie, c'est celui ou celle que l'on aime le plus, mais sans en manquer, sans en souffrir, sans en pâtir, c'est celui ou celle que l'on a choisi(e), celui ou celle que l'on connaît le mieux, qui nous connaît le mieux, sur qui on peut compter, avec qui on partage souvenirs et projets, espoirs et craintes, bonheurs et malheurs... " écrit le philosophe André Comte-Sponville*. Il conclut par : " Qui ne voit que c'est en effet le cas dans un couple {...} ? "

Parler d'amitié dans un couple peut sembler étrange, pourtant il ressort que les mariages les plus heureux sont fondés sur une profonde amitié.

Estime, respect, écoute semblent être les maîtres-mots de ses couples.C'est un amour rassurant car stable, solide et durable dont la tendresse, en dehors de l'érotisation, est un véritable moteur.

5- L'harmonie sexuelle

Elle est une source d'épanouissement et une autre manière de se rencontrer.Il ne faut pas s'empêcher de découvrir de nouveaux plaisirs sexuels et ne pas laisser de pudeur excessive s'installer, tout en veillant à ne pas heurter les limites de l'autre !

Alors, on n'hésite pas à se surprendre, à se parler de sexualité et surtout... à pratiquer !

6- Avoir des projets communs

Pour avancer, le couple doit se projeter dans l'avenir.Le premier projet est tout d'abord le désir profond de former un couple, c'est un projet de vie qui entraîne des responsabilités.Puis, pour se renforcer, le couple doit se projeter dans l'avenir : une maison, une entreprise commune, des enfants... De nombreux couples disparaissent parce que l'un des deux protagonistes ne va plus dans le mouvement en avant, dans l'impulsion.

* Petit traité des grandes vertus. (Seuil, "Points", 2001)