À moins de 200 € chez But, cette table basse effet marbre promet un salon de magazine déco avant la fin de la promo

Envie de rafraîchir un salon un peu triste sans lancer de gros travaux ? La table basse effet marbre ANAIS de But, en promo à 189,99 €, change la donne.

Le salon paraît un peu fatigué, le canapé n’a pas bougé depuis des années et l’arrivée du printemps donne envie de tout changer. Sauf que repeindre les murs ou remplacer l’ensemble du mobilier fait vite exploser le budget. Beaucoup cherchent alors une solution plus maligne pour donner un vrai coup de frais à la pièce de vie.

Dans cette équation déco, la table basse joue un rôle bien plus important qu’on ne le pense. Placée au centre du salon, elle capte le regard et donne immédiatement le ton. Une table basse effet marbre peut faire basculer l’ambiance dans un registre plus chic, surtout quand un modèle à moins de 200 € débarque chez BUT. Tout se joue là.

Table basse ANAIS de But : une pièce forte effet marbre à 189 €

Au cœur de ce bon plan, on trouve la table basse ANAIS, une table gigogne effet marbre vendue 189,99 € au lieu de 249,99 €. Cette réduction d’environ 24 % reste annoncée jusqu’au 2 mars 2026, avec 6,41 € d’éco-participation. Pour ce tarif, on obtient un meuble labellisé Habitons Mieux et plébiscité par les clients, avec une note moyenne de 4,6/5 sur 48 avis.

Côté fabrication, le plateau en céramique effet marbre repose sur une structure en métal noir recouverte d’un revêtement poudre, pensée pour résister aux chocs du quotidien. Le grand plateau carré de 80 x 80 cm, haut de 45 cm, s’accompagne d’une seconde table plus basse qui se glisse dessous. Ce format gigogne déploie plus de surface quand on reçoit, puis se fait discret.

Un look marbre chic qui métamorphose le salon au quotidien

Visuellement, l’effet marbre apporte tout de suite une impression de salon haut de gamme, sans changer le canapé ni le meuble TV. Dans un petit séjour, la forme compacte structure l’espace sans l’encombrer. Dans une pièce plus grande, les deux plateaux créent un véritable îlot autour du canapé, parfait pour les apéros, les goûters d’enfants ou les soirées jeux improvisées.

Pour éviter un rendu trop froid, tout se joue dans les associations. Un canapé beige ou gris clair, un tapis en fibres naturelles et quelques fauteuils en velours réchauffent immédiatement la céramique. On peut miser sur :

Un duo marbre noir et coussins aux touches dorées ou cuivrées.

Une ambiance cocooning avec plaid texturé et bougies posées sur le plateau.

Un style plus graphique avec quelques objets déco noirs très minimalistes.

Profiter pleinement de la table basse effet marbre ANAIS sans se ruiner

Pour un budget inférieur à 200 €, cette table basse effet marbre signée But devient clairement la pièce maîtresse du salon. Il suffit d’ajouter quelques coussins, un tapis bien choisi et un bouquet de fleurs de saison pour transformer l’ensemble, sans tout racheter. La céramique et le métal supportent sans broncher verres, plats chauds ou jeux d’enfants, pendant que la promotion en cours joue les alliées du portefeuille.