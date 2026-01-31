Action : ce petit accessoire à moins d’1 € métamorphose vos meubles sans travaux, tant qu’il est en rayon

En plein hiver, quand le salon paraît bien vide une fois les guirlandes rangées, l'envie de changer la déco se fait sentir. Remplacer une cuisine ou un buffet reste pourtant coûteux et compliqué. Dans les rayons d'Action, un accessoire minuscule à moins d'1 euro promet désormais de réveiller presque tous les meubles.

Plutôt que d'acheter du neuf, beaucoup de foyers choisissent de garder leurs meubles solides et de jouer la carte du relooking malin. Changer seulement les poignées suffit parfois à transformer une commode banale ou des portes de placard datées. Chez Action, ce sont les boutons de meuble en céramique qui font parler d'eux, tant le résultat surprend une fois posés.

Le bouton de meuble Action à 0,93 € qui change tout

Ce petit héros du rayon bricolage s'appelle tout simplement bouton de meuble ou de porte. Vendu 0,93 € pièce, il adopte une forme ronde en céramique montée sur une base métal, parfois avec une touche de bois selon les arrivages. Ses 4 x 6 cm offrent une bonne prise en main, compatible avec la grande majorité des tiroirs et portes de placard de la maison.

Son autre atout, c'est la palette : beige, bleu, brun, jaune, vert, rose, blanc, noir, plus quelques versions à dessins pour une note bohème. Un bouton noir mat souligne un meuble industriel. Avec vingt façades, relooker toute une cuisine revient à environ 18,60 €, soit vingt boutons à 0,93 €.

Relooker toute la maison sans travaux grâce à ces boutons

Dans la cuisine, remplacer des poignées vieillottes par ces boutons en céramique donne aussitôt l'impression d'un meuble sur mesure. Pour 10 portes et 4 tiroirs, soit 14 boutons, le budget tourne autour de 13,02 €. Sur un buffet du salon ou une table de chevet, deux ou trois boutons bien choisis suffisent à rendre le meuble beaucoup plus chic.

Dans une chambre d'enfant, les versions à motifs transforment une commode fatiguée en meuble joyeux, sans racheter une chambre complète. Dans l'entrée, mixer quelques boutons colorés sur un meuble à chaussures change immédiatement l'ambiance. Ce choix de garder les structures existantes tout en les rafraîchissant limite les déchets volumineux et donne une vraie seconde vie à des meubles encore solides.

Pose express et bons réflexes en magasin Action

Bonne nouvelle pour les réfractaires au bricolage : aucune compétence n'est nécessaire. On dévisse l'ancien bouton, on glisse la vis fournie dans le trou, on visse le nouveau sans forcer sur la céramique, et c'est terminé. En quelques minutes, le changement saute aux yeux. Certains détournent même ces boutons en patères murales ou en porte-bijoux fixés sur une simple planche.

Pour mettre la main sur ces trésors mini-prix, direction le rayon accessoires maison ou bricolage. Le bouton est référencé sous le numéro 2566384 et n'est vendu qu'en magasin, avec des arrivages qui tournent vite. Passer en semaine permet souvent d'avoir le plus grand choix de couleurs et de motifs. Et pour moins qu'un café, chaque bouton réinvente discrètement un meuble du quotidien.