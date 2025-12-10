Action : cette déco lumineuse à moins de 8 € change l'ambiance du salon pour Noël (et risque de disparaître vite)

Quand les après-midis raccourcissent et que le salon devient le cœur de la maison, beaucoup cherchent une idée simple pour lui donner un air de fête sans tout changer. Guirlandes et bougies font déjà partie du décor, mais il manquait souvent un élément ludique qui transforme vraiment l’ambiance sans plomber le budget. Dans les rayons saisonniers d’Action, une nouveauté attire justement l’œil.

Il s’agit d’une décoration LED multicolore signée Action : un ornement lumineux de 60 cm, alimenté sur secteur, relié par un câble de 5 mètres et proposé à seulement 7,95 €. Disponible en plusieurs modèles de Noël, elle offre jusqu’à 22 effets lumineux, du clignotement coloré au défilement plus doux. De quoi transformer un coin de canapé ou un meuble TV en scène festive... si on sait où la placer.

Dans le salon, la déco LED multicolore Action change le décor

Visuellement, cette lampe LED multicolore ressemble à une grande silhouette lumineuse de Noël que l’on pose simplement sur un buffet, une étagère ou le bord d’une fenêtre. Grâce à sa forme fine de 60 cm, elle se glisse même dans un petit salon, sans encombrer la table basse ni gêner le passage. Le branchement sur secteur, via le long câble, évite les piles et assure une lumière stable, tout en profitant de la faible consommation des LED.

Côté ambiance, le principe est simple : on baisse le plafonnier pour adoucir l’atmosphère, puis on laisse la déco LED prendre le relais. Dans la zone canapé, un mode aux teintes douces crée un cocon pour une soirée film ou chocolat chaud. Pour un apéritif de Noël ou un réveillon, quelques effets plus dynamiques mettent en valeur le sapin ou une enfilade, tout en gardant l’esprit cosy du salon.

Fiche express : prix, caractéristiques et bataille des petits luminaires

Pour s’y retrouver, cette déco lumineuse coche plusieurs cases recherchées par les fans de bons plans.

Prix : 7,95 € pour un accessoire de Noël grand format.

: 7,95 € pour un accessoire de Noël grand format. Type : décoration LED multicolore de 60 cm à poser en intérieur.

: décoration LED multicolore de 60 cm à poser en intérieur. Effets : 22 modes, de la lumière fixe aux variations multicolores.

: 22 modes, de la lumière fixe aux variations multicolores. Installation : alimentation sur secteur, câble de 5 mètres pour placer la lampe où l’on veut.

: alimentation sur secteur, câble de 5 mètres pour placer la lampe où l’on veut. Dispo : produit saisonnier, uniquement en magasin Action, selon arrivages.

En face, Lidl occupe aussi le terrain avec une lampe de table LED sans fil signée LIVARNO home, affichée à 11,99 € et pensée pour suivre les déplacements dans la maison. Posée sur une table basse ou un balcon, elle offre un halo plus tendre au quotidien ; comme le résume l’enseigne, citée par SoonNight : "Le bon design peut rester accessible, sans compromis sur l’usage". Un vrai duel de prix et de style entre les deux enseignes.

Idées déco : tirer parti des 22 effets lumineux pour les fêtes

Au quotidien, le plus intéressant reste la variété des 22 modes d’éclairage. On peut choisir une lumière fixe et douce pour un marathon séries, passer à un enchaînement de couleurs plus vives pour une soirée entre amis, ou opter pour des transitions lentes pendant le réveillon, en fond derrière le sapin. Placée près d’une fenêtre, la déco LED crée aussi un signal joyeux vers l’extérieur, tout en restant assez discrète pour ne pas éblouir.

Pour accentuer cet effet, beaucoup combinent déjà cette déco avec d’autres produits lumineux d’Action : mini-sapins LED, guirlandes, bougies factices ou rideaux lumineux au-dessus du canapé. En quelques minutes, le salon prend des allures de cocon festif, sans changer les meubles ni repeindre les murs. Avec un prix sous les 8 € et la liberté offerte par le long câble, cette lampe multicolore trouve vite sa place dans les salons qui veulent des "good vibes only" pendant toute la saison des fêtes.