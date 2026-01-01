Adieu IKEA : cette nouvelle enseigne scandinave qui débarque en France promet des meubles qu’on garde à vie

Alors que les salons se remplissent des mêmes canapés gris et étagères en kit signés IKEA, beaucoup de Français commencent à se lasser. Entre prix qui montent et meubles vite abîmés, le géant suédois n’apparaît plus comme l’unique solution pour aménager un intérieur chaleureux.

C’est dans ce contexte qu’arrive en France, en janvier 2026, Norrgavel, enseigne suédoise de mobilier imaginée en 1993 par l’architecte Nirvan Richter. Son credo : un mobilier sur-mesure, éco-conçu, personnalisable en ligne au centimètre près, pensé pour traverser les années plutôt que de finir sur le trottoir à chaque changement de goût.

Un concurrent scandinave d’IKEA centré sur la durabilité

Au coeur de l’ADN de Norrgavel France, on trouve la philosophie "slow déco" : vivre avec moins d’objets, mais mieux choisis, réparables et transmissibles. La marque met en avant des meubles en bois massif, chêne, bouleau, hêtre ou frêne, associés à des matières naturelles comme la laine, le lin, le mohair ou le laiton, loin du mobilier jetable.

Chaque pièce est conçue pour être poncée, huilée, repeinte ou retapissée au fil du temps, plutôt que remplacée. L’idée est de créer des bancs, tables ou fauteuils qui accompagnent plusieurs générations, avec un guide d’entretien détaillé pour encourager la réparation plutôt que l’achat impulsif.

Un magasin scandinave… sans sortir de son salon

En France, l’expérience se déroulera principalement en ligne. Depuis janvier 2026, Norrgavel propose sur son site français un configurateur qui permet de choisir les dimensions, l’essence de bois, la finition, le tissu et chaque détail depuis son canapé, dans une logique de "co-création numérique". Le meuble est ensuite fabriqué à la demande, sans gros stocks standardisés.

Côté budget, l’enseigne ne joue pas tout à fait dans la même cour qu’IKEA, mais reste accessible par touches. Les petits accessoires démarrent autour de 10 €, tandis que des tabourets ou bancs vont d’environ 55 € à 440 € selon la personnalisation. Pour se repérer :

accessoires déco pour offrir ou s’offrir pendant l’hiver ;

assise emblématique pour structurer une entrée ou un salon ;

quelques pièces "signature" par pièce de vie plutôt qu’un ameublement complet.

Norrgavel, JYSK et Bolia bousculent le marché d’IKEA

L’arrivée de Norrgavel intervient alors que d’autres enseignes scandinaves se déploient déjà en France. La danoise JYSK a ouvert des dizaines de magasins orientés prix bas, tandis que Bolia vise un public plus premium avec des showrooms de design nordique. À Toulouse, la première boutique Bolia du Sud-Ouest s’est installée rue Croix-Baragnon, sur 280 m², à la place d’une ancienne adresse Vuitton.

Son responsable, Jonathan Bessede, résume l’esprit de la marque : "Ce sont des modèles simples et basiques qui, tant le mobilier que l’art de la table, séduisent, estime Jonathan Bessede. Ils épousent l’air du temps, respectant l’environnement, l’éthique et le durable et délaissant le consommable et tout jetable", a-t-il expliqué à La Dépêche. Entre JYSK pour les petits prix, Bolia et maintenant Norrgavel pour le haut de gamme durable, les Français disposent désormais d’un éventail scandinave qui permet de dire "adieu IKEA"… au moins pour quelques pièces choisies avec soin.