Alexandra-Golovanoff

Bonjour Alexandra. Comment allez vous ?- Bien, fatiguée...

Au sortir des collections Haute couture printemps été 2007, quel est votre bilan ?- Belle saison, bon cru. Du beau !

Quel couturier a le plus brillé à vos yeux? Pourquoi ?- John Galliano a épaté tout le monde. Du grand et beau travail. Il sait ménager ses surprises. Après un prêt à porter un peu minimaliste et triste, il a sorti le grand jeu. Mais Givenchy aussi était très bien et Gaultier aussi m'a beaucoup plu.

Quelle est votre journée type lors d'une fashion week ?- Lever 7H30, maquillage, habillage et départ. Tournage de séquences devant ou dans le lieu du défilé, défilé, itw du créateur et on recommence autant de fois qu'il y a de défilés...

Combien de kilos perdus pendant ces quatre jours ?- Pour faire tout ça, à ce rythme, il faut manger. Comme on n'a pas le temps de s'arrêter, on grignote dans les backstages des défilés. Dans les " grandes " maisons, il y a toujours un petit buffet délicieux pour les mannequins... et ceux qui ont faim comme nous.

Quel est l'accessoire indispensable pour l'été à venir ?- Mes lunettes de soleil, j'espère.

Hors plateaux et défilés, quel est votre style vestimentaire ?- Jean-talons-tee shirt, pull en V-beau manteau-gants-écharpe-chapka : je suis très frileuse !

Avez-vous un grigri qui ne vous quitte jamais ?Ma bague en or Balenciaga, créée par Nicolas Ghesquiere.

Depuis combien de temps ne pensez-vous qu'à " la mode, la mode, la mode " ?Depuis toute petite mais je me suis longtemps complètement moquée des marques.

Des projets à venir sur Paris Première ? ?Sûrement. (rires)

Propos recueillis par Céline Martin