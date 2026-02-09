Ampoules halogènes : si vous en avez encore chez vous, vous faites sans le savoir cette erreur très coûteuse

En 2026, laisser des ampoules halogènes dans votre logement revient à payer plus cher pour un éclairage dépassé. Pourquoi remplacer ces lampes par des LED change bien plus que votre facture ?

Vous grimpez encore sur un escabeau pour changer une ampoule qui vient de claquer au pire moment ? En février 2026, alors que les soirées tombent tôt, garder ses vieilles ampoules halogènes peut sembler anodin. En réalité, chaque pression sur l’interrupteur déclenche une petite fuite d’argent et une grosse perte d’énergie chez vous.

Depuis le 1er septembre 2018, la production d’halogènes a été stoppée en Europe au profit d’ampoules plus économes. Les magasins écoulent encore certains modèles, mais la technologie, elle, est déjà rangée au rayon des antiquités. Des millions de logements français en sont pourtant toujours équipés, alors que l’écart avec les ampoules LED n’a jamais été aussi marqué.

En 2026, garder des halogènes, c’est rester bloqué sur une techno dépassée

Sur le papier, une halogène éclaire correctement, mais elle le fait à un coût délirant. Pour obtenir la même luminosité, une ampoule halogène autour de 50 W consomme jusqu’à 5 fois plus qu’une LED de 9 ou 10 W. Les études montrent que les LED utilisent entre 80 et 85 % d’électricité en moins pour un flux lumineux équivalent, soit l’équivalent d’une voiture qui passerait de 25 à 5 litres aux 100 km.

Le piège, ce sont surtout les petits spots multipliés dans une pièce. Les formats G9, GU10, GU5.3 ou encore R7s, souvent installés par grappes au plafond, paraissent inoffensifs pris un par un. Quand six spots halogènes de 50 W s’allument en même temps, ils tirent pourtant 300 W, une consommation qui se rapproche de celle d’un petit radiateur électrique pendant toute la durée d’utilisation.

Halogènes vs LED : vous payez surtout pour chauffer… le plafond

Le principe même de l’halogène repose sur l’incandescence d’un filament porté à très haute température. Près de 90 % de l’électricité consommée part en chaleur et seulement une petite fraction se transforme en lumière visible. Concrètement, vos plafonniers se comportent comme des mini-radiateurs mal placés, avec à la clé un risque de brûlure, des douilles qui fatiguent et des abat-jour qui jaunissent, là où les LED restent simplement tièdes.

Côté portefeuille, l’addition grimpe vite. Remplacer une halogène par une LED offre un retour sur investissement souvent inférieur à un an dans un usage courant. Dans une maison qui compte entre vingt et trente points lumineux, le passage intégral aux LED peut réduire la partie éclairage de la facture de plusieurs centaines d’euros sur l’année, tout en limitant les changements d’ampoules.

Remplacer ses ampoules halogènes par des LED : le mode d’emploi simple

La première étape consiste à faire le tour de votre logement pour repérer toutes les halogènes encore en place. Débranchez ou coupez l’alimentation, laissez refroidir, puis regardez le culot inscrit sur l’ampoule : G4, G9, GU10, GU5.3, R7s… Pour chacun de ces types, il existe désormais une version LED équivalente en forme et en taille, délivrant autour de 800 lumens pour remplacer une ancienne 60 W.

Vient ensuite le choix de l’ambiance. Pour un salon ou une chambre chaleureuse, privilégiez une température de couleur entre 2 700 et 3 000 Kelvins, dite blanc chaud, très proche de la lumière halogène. Profitez-en pour corriger l’éclairage de la pièce en ajoutant quelques lampes à poser : la superposition de plusieurs sources LED peu puissantes crée une atmosphère douce, tout en consommant moins qu’un unique plafonnier halogène énergivore.