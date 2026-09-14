Après la douche, ce geste avec la porte de la salle de bains que font tous les Français favorise les moisissures
Après la douche, laisser la porte de la salle de bain ouverte ou fermée change radicalement l’humidité de votre logement. Selon votre VMC ou vos fenêtres, ce réflexe peut assécher la pièce… ou nourrir les moisissures.
Quand le miroir disparaît sous la buée et que les serviettes sèchent mal, une même question revient : faut-il laisser la porte de la salle de bain ouverte ou fermée après la douche ? Certains l’ouvrent en grand pour « laisser partir la vapeur », d’autres la gardent close pour conserver la chaleur et les odeurs.
En apparence, le choix semble anodin. Pourtant, selon le logement et la présence ou non d’une VMC, ce geste peut soit assécher la pièce, soit charger l’appartement en humidité et préparer le terrain aux moisissures. La question n’est pas seulement « porte ouverte ou fermée », mais : où va vraiment cette vapeur d’eau après la douche ?
Pourquoi la porte de la salle de bain change tout pour l’humidité
Une douche chaude libère en quelques minutes plusieurs centaines de grammes de vapeur d’eau dans l’air. Si cette vapeur reste piégée, elle se dépose sur les surfaces froides : vitres, plafond, murs, joints. Le ministère de la Santé recommande d’aérer après chaque activité qui produit beaucoup d’humidité, justement pour éviter ce film d’eau invisible qui imprègne la pièce bien après avoir fermé le robinet.
L’Agence de la transition écologique (Ademe) rappelle qu’un logement reste sain lorsque l’humidité intérieure tourne autour de 40 à 60 %. Au-delà, la condensation se multiplie, les joints noircissent et une odeur de renfermé peut apparaître. La porte de la salle de bain devient alors une véritable barrière : mal gérée, elle retient la vapeur ou la renvoie vers les autres pièces.
L’erreur banale qui favorise l’humidité : se fier uniquement à la porte
Beaucoup pensent qu’il suffit d’ouvrir ou de fermer la porte « au feeling » : pour ranger la pièce ou garder la chaleur. En réalité, ni la porte toujours ouverte ni la porte toujours fermée n’est une règle valable pour tout le monde. Ce qui compte, c’est la façon dont l’air humide quitte le logement : vers l’extérieur grâce à une VMC ou une fenêtre, ou bien vers les chambres et le salon.
Dans une salle de bains équipée d’une VMC efficace, laisser la porte fermée après la douche permet au système d’aspirer la vapeur, à condition qu’un petit jour sous la porte laisse passer l’air. Si la pièce n’a ni VMC ni fenêtre, fermer complètement enferme l’humidité : mieux vaut alors entrouvrir la porte et créer un courant d’air avec une fenêtre dans une autre pièce pour l’évacuer.
Routine express après la douche : le bon combo anti-humidité
Juste après avoir coupé l’eau, laisser la cabine de douche ouverte ou déplier le rideau au maximum aide les parois à sécher plus vite. Un passage de raclette sur les carreaux ou la vitre enlève une grande partie de l’eau et limite à la fois les traces de calcaire et la stagnation qui fait noircir les joints.
Ensuite, adapter la porte à son logement fait la différence : avec VMC dans la salle de bains, la laisser fermée une quinzaine de minutes, VMC en marche, permet souvent de faire disparaître la buée ; sans VMC mais avec fenêtre, mieux vaut ouvrir cette fenêtre une dizaine de minutes, porte presque close. Un petit hygromètre vérifie que l’humidité redescend sous 60 % avant de tout refermer.
En bref
- 🚿 Après chaque douche, la question de la porte de la salle de bain ouverte ou fermée revient, avec jeu humidité, buée et confort du logement.
- 🌬 Selon la présence d’une VMC ou d’une fenêtre, le même geste sur la porte ne dirige pas l’humidité au même endroit dans le logement.
- 🧽 Une simple routine après la douche, mêlant porte, ventilation et séchage de la cabine, peut transformer une salle de bains humide en pièce plus saine.
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