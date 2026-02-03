AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ TSE

La marque Tse spécialisée dans le cachemire signe une collection dont l'allure est confortable avec de l'ampleur dans les volumes. Les basiques sont retravaillés comme cette mini doudoune sans manches, et ces robes que l'on enfile comme des pulls. La taille est haute que ce soit pour les pantalons retenus par des bretelles ou pour les jupes droites. Une silhouette contemporaine presque entièrement réalisée dans des tonalités de gris. Musique défilé