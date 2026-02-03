AUTOMNE-HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / DEFILE DIESEL

Cet hiver sera futuriste avec la nouvelle collection de Diesel. Les robes sont courtes, les pantalons sont exagérément taille haute et les combi-pantalons sont très près du corps. Une collection très black accompagnée de nombreuses matières métallisées : argent, bronze, mais également une touche de violet vif. Les vêtement très étroits contrastent avec de larges manteaux. Contient ITV de Renzo Rosso.Musique : défilé