Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Bikkembergs

Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé BikkembergsMis à jour le 31 janvier 2026
Dirk Bikkembergs reste fidèle à sa ligne de conduite. Une mode sexy, masculine et de préférence destinée aux hommes aux corps bien galbés. Il propose une garde robe pour sportifs accomplis, composés de combinaison, pulls seyants et costumes ajustésÅ Avec interview de Dirk Bikkembergs.Musique : défilé
